"El Juego del Calamar" continúa siendo un éxito rotundo y los creadores se vieron 'obligados' a continuar con la historia que rompió todo tipo de récords y que cautivó a millones de personas en todo el mundo con una historia que mezcla drama y suspenso al 100%. Es por esto que pusieron en marcha las grabaciones de la segunda, que se estrenará a fin de año, y la tercera, que se lanzará en 2025. Pero para disfrutar de la nueva emisión hay que recordar datos importantes que no pueden escaparse y aquí se hará un repaso.

Qué pasó en el juego del calamar 1 y todo lo que no te podés olvidar para ver la segunda parte en Netflix

La trama de esta importante serie se da en un contexto en el que 456 personas se encuentran en muchos problemas económicos y poseen deudas multimillonarias que no pueden saldar, por lo que se someten a unos juegos que ponen en riesgo su vida, pero no les queda otro remedio que arriesgarse, competir con otros participantes y así poder quedarse con el gran premio. Solamente un sobrevivirá y se quedará con el gran botín de 45.600 millones de wones. Además, en esta serie se ven acciones y escenas que tienen la presencia de mucha violencia y brutalidad, por lo que no es apta para todo tipo de público.

Sung Ki-hoon, un padre que está divorciado y con múltiples deudas convive con su madre que tiene una avanzada edad. En este marco, recibe una propuesta para participar de unos juegos de tono infantil en los que podría perder la vida. Luego de aceptar esta posibilidad, lo transportan a un lugar desconocido en el que se encuentra con 455 personas que están en la misma situación que él y con los que tendrá que batallar a lo largo del producto audiovisual. En el peor de los casos, perder la vida.

Sung Ki-hoon.

Los jugadores de "El Juego del Calamar" llevan una vestimenta, que consta de un chándal verde, y son monitoreados a cada instante por personas enmascaradas, que son quienes llevan adelante y mandan en estos juegos, que llevan un mono rosa. El Líder es el que tiene todo el poder, pero se distingue porque lleva un traje negro y una máscara del mismo color.

Poco a poco, dada uno de los competidores descubren que perder en alguno de los juegos que se proponen es morir y que cada vida perdida añadirá 100 millones de wones al premio ya establecido que es de 45.600 millones de esa moneda.

Los guardias de "El Juego del Calamar".

Posteriormente, Ki-hoon se alía con otros participantes: Cho Sang-woo, su mejor amigo, y Kang Sae-byuk, desertora de Corea del Norte. Esto lo hace con el objetivo de intentar sobrevivir a los giros psicológicos y físicos que conlleva cada concurso.

Este padre divorciado es el único ganador, que se queda con todo el dinero y que, en la segunda temporada de "El Juego del Calamar" de Netflix, buscará desenmascarar a los organizadores de estos juegos mortales.

