Diego Imperiale habla del éxito de Jesucristo Superstar en Buenos Aires

El artista argentino habla de cómo preparó y llevó a cabo este éxito en Diciembre del 2019, justo antes de la pandemia que nos encerró, dejándonos sin teatro por bastante tiempo. La obra es uno de los musicales más importantes del mundo. Fue escrita por Andrew Lloyd Webber en 1970 y estrenada en diferentes países en los años siguientes. En Argentina estuvo protagonizada por Diego Imperiale y dirigida por Mariano Zito, entre otros grandes artistas en escena.



"Seas de la religión que seas, siempre es fuerte ponerse en la piel de Jesucristo, así como también es un enorme impacto ver esta obra en vivo", admite quien se puso en la piel del Mesías. Si Elvis Presley fue rechazado en una de sus primeras apariciones por el encargado del bar y a J.K.Rowling le decían que Harry Potter no funcionaría... ¿Cómo no iba a poder pasarle a él, una de las voces más exquisitas de los musicales de la Argentina?



Al intentar entrar en reality shows de cantantes, como otros varios artistas en la historia, recibió muchos "no" en su carrera. Diego no tenía por entonces la voz de contratenor y también tenor dramático que lo consagra como el Jesucristo argentino de la ópera.

"Jesucristo Superstar" trata sobre la vida de Jesus, pero contada desde el punto de vista de Judas.

Ahora sueña con llevarlo a Estados Unidos. Muchos dirían que un show de canciones de Broadway no es novedad en la tierra de las oportunidades, pero sí en La Florida, que es un hermoso estado y alberga a mucha gente retirada, que es atraída por su clima cálido durante todo el año y donde no se produce tanto teatro musical como en Nueva York, por ejemplo.

Entrando en lo que fue Jesucristo Superstar en Argentina, la mítica obra de Broadway fue adaptada a una versión operística barroca, en la que Diego protagonizó a un Jesucristo contratenor, reemplazando las notas agudas de Ian Gillan por las de Farinelli, y nos mostró por primera vez en la historia cómo hubiese cantado Jesús con la voz de los ángeles. Para reproducir este gran personaje de esta manera tan interesante, se necesita un verdadero entrenamiento vocal para poder soportar el hecho de pasar de tenor dramático a contratenor todo el tiempo durante las arias de la obra, sumado al desafío de que se pueda escuchar por encima de una orquesta en vivo.

- Diego… ¿Cómo es que se te ocurrió elegir esta obra y tomar la responsabilidad de reproducir tremendo rol?

- Bueno, todo comienza un año antes cuando audicioné en Cincinatti, Ohio, Estados Unidos. Justo estaba de vacaciones y en un teatro local estaban audicionando artistas para “Jesus Christ Superstar”, en este caso la versión original rockera. Audicioné y quedé seleccionado para el callback, como le dicen allá a la última etapa antes de que te den el personaje, donde están los precandidatos a ser protagonistas. Éramos solo 5 los que alcanzamos esa instancia asi que fue una gran experiencia, y si bien no conseguí el papel fue muy enriquecedor para mí porque los directores me felicitaron por haber llegado hasta ahí sin ser conocido allá y sin ser americano, que prácticamente nacen con el sonido tan característico de Broadway. Realmente había gente con mucho nivel vocal, conocimiento de la obra y también el clásico look parecido al Jesús que generalmente la gente tiene en la cabeza. Cuando volví decidí hacer mi versión en Argentina, la adaptamos al español con mi productora y asistente, Carla Mendez, que es mi esposa también (risas). Entre la versión en inglés original y la española logramos un español más cercano, que fuera fiel al libro pero que también sonara más ameno al oído del público de Argentina. Carla pensó que era una locura porque además de la adaptación de estilo barroco e idioma, le dije que mi sueño era poder desarrollar la obra en una iglesia y no en un teatro tradicional. Ahí fue cuando se agarró la cabeza, pero sabíamos que íbamos a lograrlo (más risas). Al toque convoqué a Mariano Zito para que la dirigiera porque sabía que de la mano de Marian iba a poder afrontar la actuación completamente. También me preparé vocalmente con tres maestros de diferentes países para encontrar ese lugar que necesitaba en mi voz.

- Sin duda tengo que preguntarte sobre estas cosas que mencionaste antes de seguir con mis preguntas. Primero: Mariano Zito es un gran nombre en el teatro musical argentino, protagonista de varias obras afamadas de Broadway. Y también contame cómo es eso de tres profesores de diferentes países.

- Si, fue un placer enorme tenerlo y no podría haberse hecho de esta forma tan exitosa sin Mariano. Con él pudimos plasmar en escena toda mi visión de la mejor manera, gracias a su gran talento no solo como actor sino también dirigiendo y volcando toda su experiencia y pasión en este proyecto. Somos dos fanáticos de lo que hacemos y de ahí surgió la magia. Y lo de los tres profesores suena loco pero es verdad. Tuve a mi profesor de ópera, Sergio Pelacani, egresado en la universidad de Boston en música antigua, él también integró parte de la orquesta en vivo que tuvimos, tocó el clave (instrumento característico del barroco) en todas las funciones, además de ser el encargado de preparar mi repertorio y mi voz de contratenor. Luego entrené con mi maestro de Estill Voice, que es el método que yo represento en Argentina siendo Master Trainer, Alejandro Saorín Martínez, que vive en Italia. Y Thomas Clark, de San Francisco, un maestro tenor profesional que tiene una mirada muy interesante de la técnica vocal y me ayudo mucho con las partes de tenor dramático.

- Hermoso… Bueno, “a iglesia llena” se puede decir, porque la obra tuvo lugar en la Primera Iglesia Metodista Argentina, en el corazón de Buenos Aires, la misma zona donde se encuentran los teatros más importantes, con localidades agotadas en todas las funciones, un éxito rotundo ¿Qué se siente ser parte de esto?

- Es una alegría enorme, se pone mucho trabajo y esfuerzo, y cuando después ves que realmente funciona y la gente no para de pedirlo, sentís eso que dicen de “estar realizado”. No me extrañaría querer repetirlo en otro lugar. Siempre la idea es que sea en una iglesia porque le da un color único, se vive de otra manera, pero a la vez es un gran desafío de producción adaptar un espacio no teatral a todas las necesidades técnicas de una obra. Luces, sonido, espacios, todo…pero de eso se ocupa Carla (risas).

- Lo mismo con “Avenida Broadway” ¿no?. Es un lindo formato para llevar a otros lugares además de Buenos Aires.

- Exacto! “Avenida Broadway” es un ciclo que creamos con Carla y mi gran amigo Walter Valli donde en cada presentación Walli y yo éramos los anfitriones e intérpretes de diversas canciones de Broadway, en un formato íntimo pero a la vez distendido, como lo es el Café Concert en Buenos Aires. Y en cada show había artistas invitados que podían tener la oportunidad de cumplir su sueño y cantar las canciones de los musicals que más amaban, acompañados por un pianista en vivo. Es el primer formato que pude llevar afuera, tanto como intérprete como en mi rol de director. Lo hicimos en ese mismo viaje en Estados Unidos con Carla, en un teatro de Columbus, Ohio, llamado MadLab, que es histórico en la zona. Y tuvo una repercusión genial. Tanto, que el ciclo se repitió sin poder estar presente en Estados Unidos, pero dirigiéndolo a distancia gracias a la tecnología de hoy en día. Por eso sueño con poder hacerlo en la zona de Miami y alrededores, que es un lugar siempre visito en mis vacaciones y es mi lugar favorito en el mundo.

- Contale a la gente un poco cómo viviste el rechazo y de ahí llegar a estos éxitos.

- Es difícil. Cuando comencé nunca creí que me iban a decir que no. Cuando sos muy joven y te das cuenta que tenés algún tipo de talento para esto te mandas sin miedo, pero cuando te dicen que no muchas veces, porque es parte de esta carrera lamentablemente, ahí tenes que ser fuerte y seguir. Por suerte, en mi caso, no paré y sigo produciendo y reinventándome en los personajes. Me acuerdo que quería entrar en los programas de canto cuando era mas chico, soñaba con aparecer en la televisión y que la gente me reconozca, pero después me di cuenta que ese no es el verdadero arte y el éxito, que el éxito está en lograr hacer algo bueno por vos mismo, sin que nadie te tenga que imponer o hacer negocio con vos, el negocio viene cuando hacés algo con pasión y bien hecho, emprendiendo como esta de moda ahora. Así fue en este caso, que nos juntamos con Marian (Mariano Zito) y mi esposa (Carla Mendez), que se encargó de toda la parte de producción y así pudimos exponer algo fantástico que la gente aceptó sin dudarlo y lo convirtió en un éxito rotundo.