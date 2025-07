Quién es Agustina Fraga, la modelo revelación que brilló en la Gala de CARAS Moda

Agustina Fraga es una joven modelo y diseñadora de moda que nació en Benito Juárez y se abrió camino en Buenos Aires siguiendo su gran sueño: triunfar en el mundo del modelaje. Con 23 años, dejó atrás la carrera de medicina para dedicarse de lleno a lo que realmente le apasiona: la moda, el diseño y las pasarelas.

Como muchas chicas bonaerenses que crecieron lejos de la gran ciudad, Agustina Fraga fue descubriendo desde muy chica una conexión especial con la moda. Su historia comenzó en Benito Juárez, su ciudad natal, y tuvo varios puntos de inflexión: cursó el primario en La Plata, volvió a su pueblo y luego se mudó a Mar del Plata para estudiar medicina. Pero lo suyo iba por otro lado.

En ese entonces, la idea de mudarse a Buenos Aires no le resultaba atractiva. Sin embargo, cuando la rutina del estudio no terminó de encajar con su esencia, se animó a un cambio: primero se inscribió en una tecnicatura en prácticas cardiológicas, y más tarde se logró dar el gran salto hacia su vocación verdadera.

Así fue como llegó al Instituto Piazza para estudiar Diseño de Moda. Ese paso marcó el inicio de una nueva etapa en su vida: empezó a experimentar con la creación y reciclado de prendas, incursionó de a poco en el modelaje y conectó con ese mundo que había soñado desde la infancia.

“De chica soñé ser diseñadora y pertenecer al mundo de la moda, que es lo mío. Todo se relaciona”, asegura. Ya en su pueblo había desfilado en fiestas provinciales y, una vez instalada en Buenos Aires, comenzó a crear contenido para marcas. El camino se abrió con perseverancia y talento: la agencia Liendo Management la convocó para trabajar como modelo profesional.

Su debut en las pasarelas no pudo ser más especial: desfiló en la reciente Gala de CARAS Moda con la pasada en Jano’s. “Fue mi primer desfile y estoy re contenta”, cuenta con emoción. A partir de ese momento, todo empezó a fluir.

“Mis papás tenían dudas. Decían que como modelo no iba a tener una salida laboral segura. El mundo de la moda es complicado cuando estás sola y sin contactos. Pero fui encontrando mi lugar, y ahora no pueden creer que esté trabajando de lo que me gusta”, relata. La emoción llegó incluso hasta las lágrimas cuando vieron que había hecho fotos para Wanda Cosmetics.

Dueña de una mirada cautivante y una actitud decidida, ‘Agus’ celebra haber dejado atrás las inseguridades. “Crecí un montón. Estos últimos dos años me sirvieron para aprender de experiencias buenas y malas”, reflexiona. Su meta es clara: consolidarse como modelo profesional y lanzar su propia marca de ropa.

Con talento, esfuerzo y una pasión genuina, Agustina Fraga se abre camino en un universo tan exigente como fascinante. Y lo hace sin olvidar sus raíces, pero con la mirada puesta en un futuro prometedor.