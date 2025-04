El espacio que transforma la forma de comprar: moda, asesoramiento y experiencias en un solo lugar

En el universo de la moda femenina, donde la rapidez muchas veces le gana a la experiencia, Fenice se abre paso con una propuesta distinta que combina lencería de diseño, ropa urbana versátil y asesoramiento personalizado. Un espacio pensado para mujeres reales, con libertad de estilo y ganas de sentirse bien en cada elección.

A veces, los grandes sueños florecen después de los 50. Así nació en junio de 2023 un proyecto que desafía los mandatos y apuesta por lo que verdaderamente importa: animarse. Una marca nacida del deseo de crear una propuesta diferente en el mundo de la moda, con un concepto claro: acompañar a cada mujer para que se anime a ser lo que quiera ser, sin moldes ni imposiciones.

Comenzó con una línea de lencería urbana, deportiva y pijamas, participando en showrooms y ferias. El eje siempre fue el mismo: que cada prenda se adapte a distintos cuerpos, momentos y estilos. Porque no hay una sola forma de ser mujer, ni una sola manera de vestir.

En octubre de ese mismo año, el proyecto dio un nuevo paso: abrió su propio espacio físico. Pero no se trata de una tienda convencional, sino de un lugar pensado para disfrutar. En Espacio Fenice, el tiempo no apura. Cada cliente recibe atención personalizada y asesoramiento si lo desea, con el objetivo de que se sienta especial y encuentre exactamente lo que necesita.

Con la idea de seguir creciendo, se sumó una línea de indumentaria urbana: prendas para ir a la oficina, para una salida, una cita o simplemente para estar cómoda. La versatilidad es el concepto que guía la elección de cada ítem: pantalones, faldas y tops que, según cómo se los combine, pueden adaptarse a múltiples situaciones. Esto permite optimizar tiempo, dinero y espacio, algo cada vez más valorado en la rutina diaria.

Además, el espacio suma un diferencial clave: su fundadora es asesora de imagen, y ofrece este valor agregado a quienes desean un consejo, una guía para armar un look completo o simplemente animarse a algo nuevo.

El objetivo final es claro: resolver, no complicar. Que elegir un conjunto de ropa interior, un traje de baño o una nueva prenda no sea una tarea más de la lista, sino un momento para disfrutar. Encontrar todo en un solo lugar, desde ropa interior hasta accesorios y looks completos, con una atención cercana y real.

Como plus, el espacio también abre sus puertas a otros emprendedores, convirtiéndose en sede de eventos, talleres y catas. Un verdadero punto de encuentro donde el diseño y la calidez se combinan para ofrecer mucho más que moda.