Zaira Nara y la combinación perfecta con dos tendencias furor: el print y botas chocolate

Zaira Nara volvió a dar cátedra de estilo desde su cuenta de Instagram con un look boho deluxe que se impone en las pasarelas y en la calle. La expareja de Facundo Pieres, asistida por Anita Korman, creó un outfit digno de aplausos que combinó dos estilos opuestos.

Las botas chocolate en definitiva son el calzado que promete arrasar durante el otoño e invierno 2025. Si a ellas le agregamos un estampado animal print de leopardo, se crea un look que, además de combinar dos tendencias, es ideal para utilizar tanto en el día como en la noche.

Zaira Nara

Vestido boho print y botas chocolate, el look tendencia de Zaira Nara

Zaira Nara, mediante su cuenta de Instagram, mostró sus mejores prendas en un video a puro glamour. En él se la puede ver a la modelo desfilar por unas veredas adoquinadas a paso firme con unas exclusivas botas caña alta color chocolate de gamuza y taco bajo.

A lo largo de su cuerpo la recorrió un vestido holgado con estampado animal print de leopardo y sobre sus caderas un cinturón ancho amarronado con tachas, que terminó por otorgarle estilo y dinamismo al look.

El vestido está hecho de gaza, pertenece a la línea Leo de la marca argentina Tucci y su valor ronda los 160 mil pesos. Mientras que, las botas cuentan con un estilo similar a la línea Elle de Ricky Sarkany y presentan un cierre con cremallera en el lateral interior del calzado.

En cuanto a su beauty look, Zaira Nara llevó un maquillaje natural en colores carne y sombras plateadas. Y, su larga cabellera oscura se mantuvo suelta sin mayores extravagancias ni peinados. En la misma sintonía tampoco llevó accesorios con el fin de no sobrecargar el look.

Zaira Nara y su look animal print con botas chocolate

La modelo y hermana de Wanda Nara eligió un look bajo la tendencia boho deluxe. Este estilo es una evolución del boho chic y mezcla elementos clásicos y vintage con detalles de lujo a través de telas más elaboradas como el animal print.

Zaira Nara deslumbró a sus 8,4 millones de seguidores en la red social de la cámara con un increíble look que combina dos tendencias furor que son el print y las botas chocolate. Sin accesorios y con un cuidado maquillaje natural, la referente de moda decidió adelantar el conjunto ideal tanto para el día como la noche otoñal.

