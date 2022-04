Volkswagen se hizo presente como sponsor de la Selección Argentina de Polo Femenino

Desde el pasado 9 de abril, y hasta el 16 del corriente mes, se celebró en Palermo la primera edición del Mundial de Polo Femenino en el Campo Argentino de Polo, y Volkswagen Argentina debutó como sponsor de la Selección Argentina. Entre los países participantes se encontraron también Brasil, Estados Unidos, Italia, Inglaterra e Irlanda. La marca contó con un exclusivo stand, en donde exhibió la Amarok V6 258 cv, la pick up más potente del segmento y Taos, el nuevo SUVW fabricado en General Pacheco.

Martín Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “Nos llena de orgullo acompañar en esta primera edición a la Selección Argentina de Polo Femenino y seguir asociándonos a un deporte que tanto nos representa”. Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, la construcción del stand se realizó con elementos sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de la estructura son de plástico reciclado.

Volkswagen comenzó su relación con el polo en el año 2013, y desde 2017 se encuentra vinculado con la Asociación Argentina de Polo, siendo Amarok su vehículo oficial.