Bartolomé Mitre y sus amores: tres matrimonios y cinco hijos

Bartolomé Mitre fue el heredero de una dinastía argentina, que durante siglos fueron el blanco de todas las miradas. El empresario supo mantener el hilo de los campos empresariales y políticos, y bajo control todas las cuestiones sobre el corazón. Adorado por sus ex esposas, hijos, nietos y amigos.

El tataranieto del Presidente de la Nación se casó tres veces y tuvo cinco hijos. Fue parte y testigo de grandes eventos relevantes para la historia argentina contemporánea. Famoso por codearse con las personalidades más importantes del mundo y recordado como un gran jugador de polo. En los últimos años de su vida se destacó por ser el director del diario "La Nación", cargó que le dejó su padre.

Con su primer esposa, Dolores González Álzaga -hija de otra dinastía argentina- Mitre comenzó a dar los primeros pasos como un padre de familia. De esa relación nacieron Dolores, Rosario y Bartolomé. Estos hijos mantienen una vida con muy bajo perfil.

Dolores se desenvuelve como jefa de Relaciones Públicas e Institucionales del diario "La Nación". Puesto que conserva hasta el momento Sus funciones son múltiples: desde organizar un evento, manejar las relaciones con periodistas para vender un producto, generar difusión a los medios, hasta establecer políticas comunicacionales acordes con las actividades.

Mientras que Rosario y Bartolomé (hijo), solo se limitan a pertenecer al equipo empresarial de aquel legado que su padre heredó.

Tiempo más tarde, Bartolomé contrajo matrimonio con Blanca Isabel Álvarez de Toledo, una bella mujer de la alta sociedad de Buenos Aires. De este matrimonio nació Esmeralda, la hija más mediática de la dinastía. Hace escasos días, la actriz envió un mensaje de amor a su padre: "Papá te acompaño con amor en silencio y total entrega. Gracias por haber sido y seguir siendo la persona que más amor me dio en el mundo, las lágrimas se caen al escribir esto".

La relación entre Esmeralda y sus hermanos mayores no es la ideal. En algunas entrevista, la actriz confesó verdades familiares que padeció. "Mis hermanos me llevan doce años, mínimo, y nació esa bebita rubia y de ojos celestes, de un segundo matrimonio, y vino a "destruirles la vida". Yo no cometí el mismo error con mi hermano más chiquito, Santos, hijo de Nequi Galotti. Sufrí tanto ese desamor de mis hermanos que no me querían ni ver, que dije: 'Bueno, me tendrán que ver en todas las tapas de las revistas'. Igual los quiero mucho. A veces, desear el mal se te vuelve en contra. Para algo también soy conocida, para poder decir algo que cambie las cosas, que modifique, como el arte. Y yo me considero una artista, aunque no me guste decirlo, y es entregarse al dolor y al arte."

En la actualidad, el empresario se encontraba casado con la modelo Nequi Galotti. Ambos comenzaron a escribir su historia en 1992 mientras veraneaban en Punta del Este. Ella tenía 32 años y él, 52, y entonces, con sus vidas armadas, no imaginaron que iban a recorrer el camino del amor. Pero desde aquel verano no se separaron más. En 2001 decidieron casarse, y llegó Santos Mitre.

Con tan solo 20 años, Santos está estudiando, y siempre se caracterizó por acompañar hasta último momento a su padre. También mantiene una buena relación con sus hermanos y sobrinos.