El amoroso mensaje de cumpleaños de Juliana Awada, junto con Antonia, a Mauricio Macri

Siempre es un gran motivo para celebrar el hecho de cumplir años. Significa que estamos vivos y que queda mucho más vida por descubrir. Y nada mejor que hacerlo rodeado por los que uno ama. Así festejó la llegada de sus 61 años el expresidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, quien en su campo en Los Abrojos pasó un día inolvidable junto a sus afectos y sus dos grandes amores, su esposa, Juliana Awada y su hija más chica, Antonia.

Con motivo de su aniversario de nacimiento, fueron miles y miles de personas quienes lo saludaron mediante las redes sociales y muchísimos funcionarios y exfuncionarios del "Pro" que felicitaron al ex Primer Mandatario. Pero sin duda lo que más feliz lo puso en el universo 2.0 fue ver el emotivo posteo que realizó Juliana en su cuenta de Instagram.

Para sus más de 1,7 millones de seguidores, la ex Primera Dama escribió: "Feliz cumple mi amor", con emojis de corazones y torta. Pero no sólo lo saludo con palabras sino que cargo en su cuenta varias fotos de ella y Antonia abrazando y besando a Mauricio. La publicación en pocos minutos tuvo más de 47 mil "me gusta" y alrededor de 3000 comentarios saludando a Macri y deseándole un feliz día.