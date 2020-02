Las fotos que comprueban que Fede Bal vive un apasionado romance con Sofía Aldrey

Aunque despidió el 2019 con un sabor agridulce, luego de que su padre, Santiago, falleciera en diciembre después de varios meses internado, Federico Bal (30) volvió a encontrar motivos para sonreír. Y aunque buscó mil maneras de ocultarlo, luego de que se lo vinculara con su compañera de elenco en “Mentiras Inteligentes” Mica Vázquez (33), las primeras imágenes del hijo de Carmen Barbieri (64) con Sofía Aldrey no tardaron en salir a la luz. “Por primera vez estoy con una chica que no quiere ser famosa, que no necesita ni un centavo de mí. Estamos en una relación sin rótulos. Entiendo que es algo que llegará solo y de una manera más natural. Sofi es divina. Nos conocemos hace miles de años, desde que éramos muy chicos y yo paraba con mis viejos en el hotel de su familia. Siempre me pareció increíble. Esta mujer me volvía loco desde chico y me vuelve loco. Este verano coincidimos en nuestras ganas de vernos y estamos pasando momentos muy lindos. Nos queremos muchísimo y nos respetemos. Nos vemos por las noches y tenemos una relación sin rótulos, sin nada, sólo con mucho cariño y respeto”, confesó el actor que fue retratado por CARAS en plena caminata por las playas del Sur de Mar del Plata, camino a “Honu Beach”, con la nieta del empresario y dueño del Hotel Hermitage Florencio Aldrey Iglesias. “Con Sofi nos amamos profundamente, nos queremos mucho, nos conocemos hace un montón de años y sabemos todo el uno del otro. Ella estuvo mucho tiempo de novia y la realidad es que como dije nos amamos. De ella te puedo decir que es una persona sensacional y una mujer increíble. La amo, sí, pero no es mi novia”, concluyó Bal que “sin compromisos”, al menos por ahora, anticipa que viajará a Australia de vacaciones con amigos post temporada.

