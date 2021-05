Ángel De Brito, contundente sobre Pampita: "¡Es una caradura, se hace la buena pero…!"

Días atrás se presentaba el primer "escándalo" en ShowMatch. Es que la llegada de Guillermina Valdés al jurado de La Academia despertó algunas reacciones entre sus compañeros luego de que "no quisieran agregarla al grupo de Whatsapp" y la mujer de Marcelo Tinelli hiciera su reclamo de forma pública. En ese sentido, Ángel de Brito fue el encargado de mandar al frente a Pampita, quien supuestamente habría tratado a la empresaria de "topo".

Ahora, el conductor de LAM dio más data del "enfrentamiento" menos pensado en el que el desenlace derivó en que Guillermina, finalmente, fue agregada al chat.



Pampita y Guille Valdés, el chispazo menos pensado de ShowMatch.

Frente a este contexto, Pampita dijo en su programa: “¡Quiero decir que Guillermina lo consiguió y está en el grupo de WhatsApp! ¡No lo puedo creer! ¡Tanto quilombo hizo que la pusieron! A ver qué tiene para contarnos Guillermina ¡Voy a estar atenta!”

Luego, Pampita agregó: “Ahora no se puede criticar nada más, hay que esperar que se vaya ¡No queremos discriminar a nadie, la pusimos! Dio el brazo a torcer Ángel que había puesto un tweet que decía que no la iba a dejar entrar ¡Pero le duró re poquito! ¿Cuánto aguantaste? ¡Nada! Para mi Valdés está haciendo carrera para cuando yo me tome la licencia por maternidad”.

Ángel de Brito cruzó a Pampita por Guillermina Valdés.

Tras el tape que salió al aire en LAM con lo que dijo la top, Ángel De Brito le contestó contundente: “¡Es una caradura! Primero me tiró la pelota a mí…y bueno, se la dejé pasar ¡Se hace la buena pero es más mala que las arañas! Igual la re deliró a Guillermina, Carolina me dice a mí pero es ella la que está mal con Guillermina ¿De dónde vendrá esto?”.

Fue entonces que Yanina Latorre acotó que Guillermina Valdés fue parte de la película “El Hilo Rojo” con Benjamín Vicuña y alguna vez en un informe de “Bendita” habrían dicho que Valdés escribió un tweet, que en ese programa relacionaron como que había sido contra Pampita.