Revelan detalles de la fuerte interna entre Guillermina Valdés y Pampita: "Se odian"

ShowMatch se puso muy picante en la noche del miércoles cuando Guillermina Valdés hizo un reclamo y le reprochó a Pampita en no integrarla al grupo de WhatsApp del jurado. El argumento de la modelo al tratarla de "topo" enojó a la pareja de Marcelo Tinelli quien continuó su descargo en redes

En Twitter, Valdés tildó de "violenta" la actitud de la jurado al juzgarla sin conocerla y por no añadirla al chat. "No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses", expresó en respuesta al mensaje que Ángel de Brito había dejado tras la pelea en el vivo de La Academia.



En medio de esa tensión, el conductor de Los ángeles de la mañana dio detalles del ida y vuelta entre ambas y reveló: "La pelea empezó ayer por el chat, pero siguió, y mucho peor. ¡Lo que se va a ver esta noche en la grabación!", anticipó.

Luego, De Brito fue más allá y agregó: "Entre Guillermina y Pampita no hay onda. Y con Jimena, mmm... Me encanta que le diga 'violenta' a Pampita. Se odian. No sabía que se odiaban, o sí sabía... Pero ellas no compartieron pasarela".

Pampita habló con su obstetra sobre los trucos para el tango de ShowMatch

"Viste que fuiste tendencia (en Twitter) por esto de ‘bailar embarazada’. ¿Tuviste que tener algún tipo de cuidado? No sé si lo consultaste con el médico, pero vos tenés entrenamiento", le preguntó Ángel de Brito a Pampita tras su gran desempeño en el debut de ShowMatch.

Segura de su accionar, Pampita contó con simpatía la charla que tuvo con su médico antes de encarar el desafío. "Había un truco que no tocaba la panza en ningún momento, y después el écart, que tampoco le hace nada a la bebé, así que eran dos momentitos que, para la gente puede ser muy impresionante, realmente era algo simple. Y mi obstetra estaba re contento. Me dijo que, si sigo así, la voy a tener tipo a los ocho meses. 'Sale antes. Vos seguí así que sale pronto', me dijo. Era un chiste, pero le había mostrado la coreo" comentó la modelo.

