De qué murió Charlie Watts: los fantasmas del cáncer y una salud deteriorada

El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió hoy a sus 80 años. La triste noticia fue confirmada por su publicista en Londres, Bernard Doherty, en un comunicado. El músico, que cumplió 80 años en junio, era miembro del grupo de rock desde 1963 y falleció hoy en un hospital de su país natal.



“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy rodeado de su familia. Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil", rezaba el comunicado.





La deteriorada salud de Charlie Watts

A principios de este mes, se anunció que Watts se perdería la próxima gira de la banda por Estados Unidos. Un portavoz de él dijo en ese momento que "era poco probable que estuviera disponible para la reanudación de la gira Rolling Stones USA No Filter Tour este otoño" mientras se recuperaba de un procedimiento médico, del cual no se dio mucho detalle. La banda debe reanudar la gira por Estados Unidos en septiembre, luego de su aplazamiento el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus.



Steve Jordan fue anunciado previamente como el reemplazo temporal de Watts en la batería. Watts dijo en ese momento que “por una vez, mi tiempo se ha desviado un poco. Estoy trabajando duro para ponerme en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo ”.







Un representante de Charlie Watts dijo en aquel entonces que la operación había sido "completamente exitosa" pero que necesitaba tiempo para recuperarse. Tras la noticia, Mick Jagger le dio la bienvenida a Jordan, quien se unirá a la banda cuando la gira comience en St Louis el 26 de septiembre, con fechas también programadas para Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Dallas y más.







Junto con el líder Jagger y el guitarrista Keith Richards, Watts fue uno de los miembros más antiguos de los Stones, que ha visto una alineación cambiante de músicos que incluyen a Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.



Hasta el momento, no se sabe la razón por la que Watts falleció pero se presume que es por algo asociado a las

Charlie Watts y su lucha contra el cáncer

En 2004, Watts fue tratado por cáncer de garganta en el Royal Marsden Hospital de Londres y se le dio el visto bueno después de una batalla de cuatro meses con la enfermedad, que involucró seis semanas de tratamiento intensivo de radioterapia.



Watts fue diagnosticado después de descubrir un bulto en el lado izquierdo de su cuello. Los médicos realizaron una biopsia que confirmó que el tumor era maligno y le diagnosticaron cáncer de garganta en junio de ese año.





Su portavoz dijo en ese momento que el tratamiento de Watts "no había interferido con ningún plan de gira o grabación del grupo, que se ha estado 'relajando entre compromisos laborales'".



Después de su recuperación, la banda comenzó a trabajar en su 22º álbum de estudio, A Bigger Bang. Watts, quien supuestamente dejó de fumar en la década de 1980, dijo durante una entrevista con la revista Rolling Stone en ese momento que se sentía "muy afortunado" de que los médicos hubieran detectado el cáncer temprano.