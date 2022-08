El festival Nueva Generación inició su venta general: precios y cómo comprar entradas

La Nueva Generación es mucho más que un festival federal, no sólo por su llamativo line up que reúne, conviven y conecta desde los artistas más consagrados hasta las grandes figuras de la nueva generación.



Es el festival donde debutó Paulo Londra o dieron sus primeros pasos en festivales en argentina artistas como Nicki Nicole, Nathy Peluso o Bizarrap y el único logró un cruce épico nunca antes visto entre Babasónicos y Duki, por ejemplo, en el que reunió más de 30.000 personas.





En esta nueva edición trás la pandemia, el festival regresa y propone una nueva experiencia más allá de su line up, que lo lleva al siguiente nivel consolidándose como uno de los más importantes del país en el estadio más importante de la provincia de Córdoba: Estadio Kempes.



Entre los artsitas que conformarán el line up de este año se encuentran: Wos, Dillom, Marilina Bertoldi, Ca7riel y Paco Amoroso, Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, NAFTA, Peces raros, Lara 91K, Taichu, Clara Cava, Silvestre y la naranja, Doppel Gangs, Catnapp, Franzizca, Six Sex, Juicy Bae, Rompe 99, 3 AM, Zenón Pereyra, AN Espil, Abril Olivera, La Lou, entre otros.



El domingo 20 de noviembre será el gran regreso del festival favorito de todas las generaciones, en una jornada de más de 10 horas de música LNG y 3 escenarios, el público que no solo se acerca desde la provincia local, sino que concurre mucha gente desde todo el país, será parte de este gran regreso, que aún, promete varias sorpresas por anunciar en el line up.

Precios y cómo comprar entradas

Los tickets, que se venden únicamente a través de la plataforma Venti, tienen un costo base de 12 mil pesos, a lo que hay que sumar otros $ 1.800 del cargo por servicio. De esta manera, la entrada general asciende a un total de $ 13.800.