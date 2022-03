A solo unos días de su estreno, El Hotel de los Famosos ya tiene la primera eliminada. En el reality que conduce Pampita y el Chino Leunis, Militta Bora no logró vencer en un desafío a su compañera Kate Rodríguez y quedó afuera del certamen.

El Hotel de los Famosos: Militta Bora es la primera eliminada

Las participantes se enfrentaron en el “desafío H”, una prueba en la que debían subir a una estructura gigante con forma de H para buscar cinco bolsas doradas que luego debían guiar sorteando obstáculos hasta ubicarlas en la base.

El Hotel de los Famosos: Militta Bora es la primera eliminada

Militta recogió las bolsas mucho más lento que su contrincante, por lo que quedó descalificada. “Lo di todo, me concentré con todas mis fuerzas para poder quedarme, pero bueno...” dijo la cantante y antes de abandonar el ciclo agregó: “A nivel físico, este tipo de juegos, yo la verdad tengo cero capacidad. Se notó mucho la diferencia a pesar de que lo di todo. Pero yo siento que gané en el aspecto más importante que es, en el corazón ¿No? Me gané el apoyo de todos mis compañeros, que me apoyaron…me alentaron, todo el tiempo. De todos y para mí, esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier otra capacidad física o intelectual”.

El Hotel de los Famosos: Militta Bora es la primera eliminada

La joven nacida en Río Negro comenzó su carrera musical cuando era apenas una niña. Su primer disco lo editó en 2013 y gracias a su talento fue nominada a los Premios Gardel.

El hotel de los famosos: Jorge Rial hizo un inesperado comentario sobre la participación de su hija en el reality

El Hotel de los famosos es la gran apuesta de Canal Trece con Pampita y el Chino Leunis como principales figuras.

Este reality, en el que 16 famosos deberán convivir en las instalaciones de un hotel con el objetivo de ganar 10 millones de pesos, contará con la participación de figuras como Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.

El hotel de los famosos: Jorge Rial hizo un inesperado comentario sobre la participación de su hija en el reality



Pero ante la expectativa de este nuevo ciclo, Jorge Rial se refirió a la posibilidad de que su hija Morena sea parte de este nuevo formato. “Qué raro que no entró mi hija, porque todos los quilombos que hay se los compra”, dijo en Argenzuela, su programa de Radio 10 y Laura Ubfal lo compartió en su sitio. “Qué alivio”, agregó luego sobre esta chance.

La relación entre Jorge Rial y Morena tuvo altibajos y no siempre mantuvieron un buen vínculo. Sin embargo, el ex conductor de Intrusos viajó hace poco a Córdoba para estar cerca de su nieto, Franceso Benicio, y subió imágenes de esta reunión.

FF