El mal momento de Lola Bezerra: se contagió de coronavirus y no la quisieron hisopar

Lola Bezerra confirmó que tiene coronavirus y relató la triste odisea que atravesó cuando intentó hisoparse en una clínica porteña.

“Fui a la guardia y se negaron a hacerme el hisopado, aun teniendo todos los síntomas. La médica me dijo que tenía solo la garganta roja. Le pedí que me lo hiciera, tuve neumonía y no quiso”, contó la modelo brasileña que es mamá de dos hijos.

La actriz contó que los síntomas empezaron con un fuerte dolor menstrual pero que siguió con la espalda y algunas líneas de fiebre. “Les pedí que me lo hicieran. Tuve neumonía y mis hijos son asmáticos, me asusté. Pero no quisieron. Yo les insistía ‘no puedo volver así a mi casa‘. Al final no me lo hicieron”, dijo en La Nación.

Lola es mamá de Benicio, Manuel y Josefina fruto de su amor con el empresario Fernando Espósito. Por el momento, su marido también presentó síntomas al igual que el más pequeño de la familia quien tiene tos.

Mal momento para Lola Bezerra: su hijo fue operado de la cabeza

El 2020 fue un año complicado para Lola Bezerra, quien enfrentó un duro momento cuando debieron operar a su hijo Benicio por un quiste en la cabeza.

El problema apareció después de que el pequeño tuviera un accidente doméstico. "Parece que es congénito, que nació con eso. O que se le generó de muy chiquito. Pero están seguros que no fue por el tropezón. Cuando pasan estas cosas, que vas por un tema y se encuentran con otra cosa, los médicos dicen que se trata de un “hallazgo”. De no haber sido por esa caída no nos habríamos enterado de lo que le pasaba a Benicio", contó la modelo en comunicación directa con Ciudad Magazine.