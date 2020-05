Emilia Attias dio detalles del grupo de WhatsApp de Casi Ángeles: “Cada uno tiene su carácter”

La vuelta del programa especial de “Casi Ángeles” a la pantalla de Telefe revolucionó a los fanáticos de la emblemática tira juvenil de la que Emilia Attias fue parte. Tras el furor, la mujer del Turco Naim reveló intimidades del chat que mantiene con sus ex compañeros.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la actriz de 33 años, habló sobre el contacto que mantiene en la intimidad con sus colegas y realizó un desopilante análisis. “Tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos de Casi Ángeles pero no te puedo decir el nombre. Es espectacular el chat que tenemos. Somos unos actores verborrágicos todos. Te diste vuelta para servirte un vaso de agua y hay 200 mensajes. Hay un nivel de comunicación de todos. Es una especie de reencuentro. Nos hablábamos entre todos pero mucho más esporádico porque cada uno estaba en su vida y demás”, contó Emilia, muy divertida.

Luego, Attias sostuvo: “Charlamos todos los días y nos cagamos de risa. De la historia nuestra. Hablamos de la experiencia de haber hecho el programa, de cosas también de la actualidad. Es muy lindo, la verdad. Son todos muy divertidos. Hablamos todos hasta por los codos. Cada uno tiene su carácter. Nuestro director y el guionista aportan lo suyo”.

“Entre Nico, Gime Accardi, Jime Barón, Gastón Dalmau que te hace morir, me estallo con él. Lali es súper graciosa, la China tiene un humor muy especial, no es que se quiere hacer la graciosa pero te hace reír igual con las cosas que dice. Todos con su manera de ser son espectaculares. Nos estamos muriendo de risa”, agregó la conductora de "Resto del mundo".

Asimismo, la actriz le manifestó su apoyo a Lali Espósito tras la polémica con Amaia Montero. “Es una excelente profesional, de lo mejor, lo más sincera, menos chanta posible. Jamás haría algo para dañar a alguien. Ella no lo necesita. Es cero fabulera. La conozco y se los valores que tiene”, expresó la blonda.

Y continuó: “A veces los famosos no nos damos cuenta y hablamos con mucha verborragia en los vivos y no vemos que lo que estamos diciendo va a tener repercusión en las redes. Evidentemente para esta persona es un tema sensible y, por eso, reaccionó así. Pero Lali lo hizo sin ningún tipo de segunda intención. Nunca quiso ser agresiva con ella”, cerró la artista.