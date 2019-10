Felipe Pettinato rompió el silencio: "Lo único que puedo garantizar es que soy inocente"

Felipe Pettinato fue acusado de abuso sexual simple hacia la hermanastra de su pareja, Sofía Colosante. Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato salió a defenderse y negó tener algo que ver con las acusaciones.

En diálogo con Confrontados, Felipe dijo: "Me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir, lo que haya para decir lo dirá el abogado. Estoy a disposición de la justicia".

"No me reuní con la madre de la víctima", dijo y explicó: "La miré sorprendido y dije 'Si yo te hice eso te pido mil disculpas de corazón'. Me dio un abrazo y listo. Yo soy inocente, lo juro por mi hija".

"Lo que sé es que plantearon algo que no es un crimen. A mí me chocó mucho. A partir de esa noche en la que me hablaron de esa forma no las vi nunca más. Yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía, ella es feminista a muerte, y es quien más me defiende", sostuvo Felipe.

"Toda la familia me defiende, menos la que quedó afectada. Honestamente no sé nada, sé que soy inocente. Esta mujer en cámara gesell yo no tengo idea que va a decir, pero que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimiento y sin odio. Lo que quieren hacer es daño y obtener dinero", sumó.

Por último, comparó su situación con la de Michael Jackson: "Pettinato y Jackson son apellidos manchados. A él lo acusaron de un montón de cosas pero en la Justicia no se comprobó nada".