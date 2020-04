Fernando Burlando reveló el verdadero motivo por el que no se casó con Barby Franco

Fernando Burlando y su pareja Barby Franco vienen hablando de planes de casamiento hace un largo tiempo. Sin embargo, esto por una u otra razón se fue postergando. Ante tantas versiones que estuvieron circulando, el prestigioso letrado contó el verdadero motivo por el que decidió no llevar a cabo la esperada boda con su pareja.

En diálogo con Radio Mitre, el abogado se refirió a la fallida boda. “El objetivo estaba clarísimo. Cada vez que organizamos con Barbarita algo que tenga que ver con nuestro casamiento tuvimos muchos problemas. Tuvimos tiros, caída en globo aerostático, enfermedades. Te acordás de Las Vegas, tuvimos un problema importante”, comenzó diciendo Burlando sobre las cosas que impidieron el gran momento en un diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“Después no me acuerdo que problema tuvimos. Ella dijo que no puedo arrodillarme para proponerle casamiento pero puedo”, siguió Fernando y agregó: “En marzo iba a hacer un casamiento sorpresa. En febrero es mi cumpleaños y en marzo lo iba a festejar, obviamente no estaba el tema de la pandemia. Y aparece la pandemia. La naturaleza y todas estas situaciones hacen que uno se desgane. Para mí son mensajes”.

Sobre cómo lleva el confinamiento con su pareja, sostuvo: “En cuarentena todo se nota mucho más. Todo lo que sea actividad nueva y que la pueda hacer es el motivo de mayor felicidad para Barby y me lo atribuye mucho a mí”, dijo el famoso abogado y contó: “Por ejemplo, un caballito empieza a saltar una vallita y automáticamente se transforma en la mujer más deliciosa”.

Por otro lado, el abogado del caso Fernando Baez Sosa cerró: “A ella le gusta mucho dormir y yo me acomodo a la circunstancia. A mi no me gusta mucho dormir. A mi me gusta el orden, soy muy ordenado, no obsesivo pero si más de lo normal de lo que puede ser una persona”.