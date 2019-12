Flor Vigna habló sobre encontrarse con Nico Occhiato en Brasil

Mucho se dice en torno a la supuesta reconciliación entre Nico Occhiato y Flor Vigna. Para avivar más los rumores, en las últimas horas los chicos viajaron a Brasil - por separado- con amigos, por lo que se especulaba con que se encontrarían en el país vecino. Ahora, la joven se refirió al rumor que sostiene que pasarán juntos año nuevo en el país vecino.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz negó esa posibilidad: "No nos vamos a ver con Nico, para nada. Incluso tal vez me tenga que volver antes del 31 para la promoción de la obra (Una semana nada más)".

"Tengo el pasaje con fecha abierta y no sé cuando me regreso. Y no sé nada Nico, terminamos en buena relación y no pasa más nada", remarcó Flor desde Brasil.

¿Les creemos?