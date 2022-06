Gerard Piqué, descontrolado sin Shakira: "Está gastando muchísimo dinero en fiestas"

Tras separarse de Shakira, Gerard Piqué es el centro de las noticias y no precisamente por los mejores motivos. El jugador del Barça se encuentra lesionado y al parecer está aprovechando a full su reciente soltería, después de 12 años de relación con la cantante colombiana: se lo ha visto en la noche barcelonesa divirtiéndose a full. Cuestión que por supuesto enojó a los hinchas del club del que es parte.



Se dice que el central del FC Barcelona le fue infiel a su ex mujer, aunque la señalada como la tercera en discordia desmintió ser la causante de la ruptura.

Según reveló un paparazzi, el central catalán gastaría 2 mil euros por día en irse de fiesta.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, dijo la joven a la que se señaló como la causante de la separación del jugador catalán y la cantante colombiana.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz”, cerró la mujer de 22 años,, conocida como "C.M".

Gerard Piqué está descontrolado: fiestas con modelos y gastos exhorbitantes

Ahora, un conocido paparazzi, reveló cómo son las noches de fiesta del deportista: “Sobre las fiestas de Piqué, a ver... Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, declaró Jordi Martín al programa Socialité del canal Telecinco.

“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, continuó el fotógrafo. Al ser consultado sobre cuál es la suma que gasta en irse de juega, dijo: “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”.



Gerard Piqué fue grabado por fans en una discoteca de Barcelona mientras se recupera de la lesión que lo dejó fuera de la temporada del Barça.

Por otra parte, desde el programa español aseguraron que Piqué y Shakira estaban separados desde hace algunos meses. Sostuvieron además que el catalán solía frecuentar la discoteca La Travesía, a la que llegaba en taxi desde su departamento de soltero para entrar y abandonar el lugar por una puerta lateral del local.

Con respecto a eso, la influencer Luciana Guschmer detalló cómo eran las fiestas con modelos a las que acudía tanto el ex de Shakira como otros de sus compañeros del Barça. En ellas, estaban prohibidos los teléfonos celulares porque “había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados”.