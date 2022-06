Shakira y Gerard Piqué: una ex rompe el silencio sobre su pasado con el futbolista

La separación de Shakira y Gerdard Piqué sigue dando qué hablar. La dupla anunció su ruptura el sábado pasado, poniéndole fin a su historia de amor de 12 años y dos hijos en común.

En medio del revuelo que causó la novedad entre los fans de la cantante colombiana y los del Barcelona, que siguen al deportista de cerca, ahora se conoció que una ex de Pique tendrá un especial en donde hablará de todo su pasado.

Se trata de Nuria Tomás, quien decidió hablar largo y tendido sobre cómo fue su relación con el deportista. Se trata de un video en donde ella aparece relatando los pormenores de la relación y que está disponible en su web a las personas que paguen por el contenido.

“Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie”, comenzó en el avance que presentó. “Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí, y ahí empecé a ser otra”, agregó hablando sobre el comienzo de su romance con Piqué.

“Apareció un amigo mío en mi vida, que hasta entonces había sido mi amigo, y nos convertimos en pareja (…) Historias hay miles, y esta es la mía. Abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento. Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”, cerró en el tráiler.



Actualmente, Nuria está en pareja y esperando su segundo hijo junto a su esposo.

Las frases de “Te Felicito” que hablan de la posible infidelidad de Pique a Shakira

Con la escandalosa separación de Shakira y Piqué, se le ha hecho zoom a su más reciente tema con el cantante Rauw Alejandro. Esta canción podría haber anunciado de manera subliminal las infidelidades de las que es acusado el barcelonés.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso”, dice la entrada de la canción.

De ser cierto que, “Te Felicito” es un tema inspirado en las acciones del exmarido de Shakira, todo indicaría que él le habría pedido perdón. “No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto”.