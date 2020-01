La cuestionable reacción de Angie Balbiani que podría enojar a famosa pareja

Días atrás, El Polaco y Barby Silenzi compartieron en sus redes sociales un apasionado beso que varios tildaron como "muy subido de tono" y hasta "innecesario". Tras hablarse del tema en el living de Intrusos, Angie Balbiani tuvo una irónica reacción.

“Me parece un montón, yo me re beso así ¡Pero no lo subo! ¡No es por puritana! No me filmo, por la lengua…es todo como muy…a mí no me gusta”, expresó la amiga de Pampita, muy dura con la publicación.

No conforme con lo dicho, la joven ¡se había vendado los ojos para no ver la escena del cantante y la bailarina!

¿Qué opinan del beso?