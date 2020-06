Marcela Tauro define su regreso a Intrusos después del escándalo

Hace cerca de un mes, y mientras se trataba el caso Mühlberger en Intrusos, Marcela Tauro brindó una información vinculada al recepcionista de la cuestionada clínica, Juan Roccabruno, y Jorge Rial, le preguntó quién le había pasado esos datos. La panelista que está desde los inicios del ciclo le contestó que ese dato no lo iba a decir y el conductor, inmediatamente la retrucó: "No pongas información anónima, si no decís los datos no digas nada". A partir de ese instante, el clima se puso tenso y Tauro, enojada, sorpresivamente se levantó de su silla, se retiró del programa y, hasta el momento, no regresó.

Dentro del canal se habla de la rotación de los panelistas, algo de lo que se agarró Tauro para justificar su ausencia. Sin embargo, fue reemplazada inmediatamente por Débora Damato quien estaba en confinamiento por tener una beba y quien, dada la situación, tuvo que regresar al programa.

Intrusos está bastante convulsionado durante este último tiempo. Hace pocos días y minutos antes de salir al aire, Jorge Rial habría tenido una discusión con las altas esferas del canal de Palermo que lo hicieron tomar la decisión de retirarse a su hogar.

El cambio de los integrantes del panel con la brillante incorporación de Rodrigo Lussich, aportó una dinámica de humor celebrada tanto por el canal como por la audiencia y ahora se espera saber si Tauro regresa o quién ocupará definitivamente ese espacio.

Días pasados, el asesor letrado de Marcela, tuvo una reunión vía zoom con las autoridades del canal y si bien hasta el momento no se definió nada la periodista continúa formando parte del panel en rotación.