Latin Grammy 2021: “Una de las grandes sorpresas puede ser Bizarrap”

Los Latin Grammy 2021 ya están llegando y esta noche a las 22hs se llevará a cabo la 22° entrega anual a lo mejor de la música. La ceremonia será conducida por la actriz, cantante y modelo Ana Brenda Contreras, por el músico Carlos Rivera y por la actriz Roselyn Sánchez.

La ceremonia se desarrollará desde Las Vegas y será transmitida en vivo y en directo por TNT e iniciará con un pre-show que adelantará todos los detalles de la premiación a partir de las 20,30hs. Previo a la premiación CARAS Digital habló con Lety Sahagún, quien estará en directo con todos los nominados en esta noche mágica para la industria de la música.



“Se vive un ambiente muy especial en Las Vegas, esta semana es muy latina en todos los lugares y están todos los artistas nominados y creo especialmente que se siente algo, no sé cómo describirlo, por todo lo que vivimos con la pandemia. Este año regresa la alfombra, las presentaciones en vivo y va a ser una noche mágica”, aseguró Sahagún sobre cómo se viven los momentos previos a la premiación.



“Esta es una opinión muy personal, pero yo creo que lo mágico del Latin Grammy que no tiene ninguna otra premiación es la mezcla de generaciones y de géneros musicales. Lo caracteriza mucho las presentaciones que tendrá la gala, que serán seis o siete géneros distintos. Este año en la entrada va a estar Gloria Stefan con Diego Torres, esta presentación de Girl Power que va a estar Christina Aguilera con Nathy Peluso, Nicki Nicole y Becky G. Los principales nominados van a tener su presentación, como Camilo, C Tangana, Bad Bunny, incluso Rubén Blades, pero no necesariamente como lo veríamos como en otras entregas, porque entre todos nos harán un regalo musical. Va a ser una gran noche”, agregó Lety sobre los shows que veremos en la premiación que sin dudas nos harán levantarnos del asiento y bailar.



La presentadora y especialista de premiaciones también aseguró que según su parecer una de las sorpresas de la noche va a ser Bizarrap. El productor musical argentino está nominado por primera vez a Mejor Nuevo Artista y Sahagún creo que va a marcar la diferencia. “Para ti que eres de Argentina creo que una de las grandes sorpresas puede ser Bizarrap, digo sorpresa porque no conocemos su voz, ni su cara, pero no importa, es un productor que está rompiendo esquemas y yo creo que se la va a llevar”.



“Con la Academia es difícil saber lo que va a pasar, porque Camilo tiene 10 nominaciones, pero un total de un Latin Grammy, si fuera alguien como Residente o Alejandro Sanz sería más fácil predecir qué va a pasar. A gusto personal, el álbum del año es para mí el de C. Tangana y me gustaría que a todo lo que esté nominado se lo pueda llevar. Le hace un gran homenaje a la música”, concluyó la experta.

Los nominados a los Latin Grammy

El principal favorito de la jornada es el colombiano Camilo, quien alcanzó diez nominaciones de parte de la Academia Latina de la Grabación. Le siguen Juan Luis Guerra con seis postulaciones, C. Tangana con cinco opciones, y Bad Bunny con Pablo Alborán, que llegan a cuatro preferencias cada uno.

Entre las 53 categorías a premiar destaca la de Álbum del Año, que tiene como pretendientes a Vértigo (Pablo Alborán), Mis Amores (Paula Arenas), El Último Tour del Mundo (Bad Bunny), Salswing (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta), Mis Manos (Camilo), Nana, Tom, Vinicius (Nana Caymmi), Privé (Juan Luis Guerra), Origen (Juanes) y El Madrileño (C. Tangana).

La Canción del Año, en tanto, postula a A Tu Lado (Paula Arenas), A Veces (Diamante Eléctrico), Agua (Tainy & J Balvin), Canción Bonita (Carlos Vives & Ricky Martin), Dios Así lo Quiso (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra), Hawái (Maluma), Mi Guitarra (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella), Patria y Vida (Youtel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky), Que Se Sepa Nuestro Amor (Mon Laferte & Alejandro Fernández), Si Hubieras Querido (Pablo Alborán), Todo de Ti (Rauw Alejandro) y Vida de Rico (Camilo).

Para Mejor Nuevo Artista las nominaciones recayeron en Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.