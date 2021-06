Laurita Fernández: "No descarto estar con una mujer"

Separada de Nicolás Cabré y a punto de estrenar El Club de las Divorciadas en las tardes de El Trece, Laurita Fernández es foco de atención permanente. Ya sea por su debut como conductora en solitario o por las especulaciones alrededor de su vida amorosa, lo cierto es que está en el ojo de la tormenta aunque no lo busque.

Si bien la relación su relación con la prensa es cordial y suele responder a todo, es en Instagram donde abre su corazón sin tabués y responde, con total sinceridad, las preguntas que sus seguidores le dejan a través de stories.

"¿Te gusta alguna mujer?", fue la pregunta bomba que le dejaron y Laurita no esquivó la respuesta. "Tu vieja", arrancó divertida, aunque debajo del cuadro de texto se sinceró, sorprendiendo a todos: "Nah... Em, no... Pero no lo descarto".

Laurita Fernández y la ayuda menos pensada para transitar su separación

En un mano a mano con Ciudad.com en la previa al gran debut de El Club de las Divorciadas, Laurita reveló quiénes fueron su gran sostén mientras transitaba las primeras semanas de su separación de Nicolás Cabré.

"Los especialistas del programa me ayudaron mucho, de verdad, sin saber por qué les preguntaba. Yo fui la primera tester del programa y si me ayudaron a mí a comprender por qué pasan determinadas cosas, que no soy la única y que es mejor actuar de tal forma, seguro ayude a un montón de gente; no importa el género, la edad ni las clases sociales porque es un tema universal”, dijo sobre el psicólogo Gabriel Cartañá y la sexóloga Alessandra Rampolla, quienes la acompañarán en el nuevo ciclo de El Trece para contener y ayudar a las mujeres que vayan al piso.

Alessandra Rampolla y Gabriel Cartañá fueron el sostén de Laurita Fernández tras su separación.

Si bien Cartañá y Rampolla fueron fundamentales para transitar su duelo, Laurita aseguró que todo lo que pregunte durante el programa no se refiere a sus historias pasadas. "Quiero aclarar que ningún comentario o pregunta que haga en el programa son para mis exparejas, tienen que ver con lo que se está contando en el momento”.