Marian Farjat confesó haber hecho tríos sexuales con famosas: \"Terminó mal\"

Marian Farjat hizo picantes declaraciones sobre su vida sexual en diálogo con EloPodcast.com. En la charla, la joven participante del Gran Hermano 2015 que se hizo famosa por sus polémicas y escándalos, confesó que protagonizó algunos tríos con una ex pareja. Si bien no aclaró con quién de sus ex novios tuvo estas experiencias, a la blonda se la recuerda por su romance con el cumbiero Brian Lanzelotta.



"Nunca estuve mano a mano yo sola con una chica. Siempre con un hombre en el medio", comenzó Marian Farjat con su relato ante la pregunta sobre si alguna vez había tenido sexo con otra mujer.



"Tenía una pareja que tenía un morbo de trío y contratamos a una chica. Hemos contratado a varias famosas.", disparó Farjat y aclaró: "Están todas temblando. Quédense tranquilas que no voy a hablar, chicas."

"Varias veces terminaron mal esos tríos. Un fue una pelea fuerte, revoleando cosas, hubo gritos...se me rompió un vidrio. Me puse celosa, no pude aguantarlo. Después dije no lo hacemos más y terminamos separándonos porque no lo podía tolerar.", se sinceró Marian Farjat continuando con la charla.

Finalmente, la ex Gran Hermano cerró: "Lo toleré varias veces pero la última vez dije 'ya está, me está haciendo mal'...y fue la última."



Marian Farjat se arrepintió de la broma escatológica a Romina Malaspina

La blonda compartió reality con Malaspina y una de sus bromas pesadas fue la más recordada: el día que defecó en un plato y lo escondió debajo del peluche preferido de su contrincante en Gran Hermano.



En ese sentido, Farjat se mostró arrepentida de su accionar: “Me arrepiento de lo que hice, era chica, y ahí adentro de la casa la verdad es que todos compiten, no tenés amigos”, expresó.



"No me arrepiento. No, no. Mentira. Sí, estoy arrepentida. Después de GH, viajamos mucho juntas con Romina. Es una gran persona. Es una buena mina. No se lo volvería a hacer. Ya está, ya pasó. Éramos chicas. Ahora tengo 25 años y eso quedó atrás. Romina se merece lo mejor y todo lo que le está pasando. Hoy somos amigas, tenemos buena onda”, sumó Marian Farjat al respecto asumiendo su error por completo.