Mechi Pieretti, la cantante que rompe con todos los estereotipos

La cantautora argentina Mechi Pieretti, de 32 años, comenzó su carrera en Spotify. Con su música sorprendió al mercado latino y logró posicionarse entre los artistas más virales: acumuló más de 10 millones streams en todas las plataformas.



Ahora, la cantante y compositora estrena "Superheroína" su nuevo single y video que sirve como un nuevo himno al empoderamiento femenino. Se trata de un proyecto liderado por mujeres. Con su letra “no quiero ser tu Superheroina “ Mechi busca dar un mensaje de amor propio y autoaceptación.





A lo largo de su carrera Mechi trabajó como compositora en Los Ángeles, junto con productores como Harmony Samuels (con quien lanzó Superheroína), Shari Short (Demi Lovato, Sofía Reyes, Miley Cyrus), Karl Rubin (Justin Beiber), Don Corleone (Sean Paul, Rihanna) y Sebastián Krys (Tini, Alejandro Sanz) entre otros. Además, ha colaborado con AfroBros, el trio de productores de X, de Nicky Jam y J Balvin así́ como con Sean Paul y Akon, con quienes ha grabado uno de sus próximos proyectos.





Recordemos que Pieretti se hizo famosa con el tema “SOLITA” que habla de un tema tabú (masturbación). De ahí también salió Solita Remix donde se unieron Cazzu y La Joaqui. Como compositora, es parte del nuevo álbum de Thalia, y ganadora de los “Premios Gardel” en Argentina, gracias al disco que compuso junto al artista Benjamín Amadeo.



-¿Contame sobre este nuevo lanzamiento, “Superheroina”?



-Súper lindo muy buena repercusión. Lanzamos un challenge dentro de Instagram y las redes, hicimos junto a la talentosa diseñadora Sofía Baradan un filtro. La verdad fue súper agradable porque ayuda a vernos, a mirarnos cómo somos realmente.



-¿Y cómo fue la respuesta de los usuarios?



Ver la respuesta de las chicas fue increíble porque se sumaron muchísimas, la verdad es que más de 150.000 personas abrieron el filtro y más de 70.000 hicieron el challenge.



-¿Cómo te sentís con la llegada que tuviste y la aceptación de este tema?



Esto a mí la verdad es que me vuela la cabeza y me encanta esto de poder generar un movimiento con las cosas que lanzo y ver que a todos les gusta la verdad me pone muy bien muy feliz.





-¿Cómo surgió la idea de Superheroína?

Fue en un momento de mi vida donde me sentía súper exigente, como siempre fui conmigo misma y justo en ese momento fue cuando escribí la canción. Hace ya dos años perdí a mi mamá que había sido una persona que yo sentí que vivió su vida para hacer feliz a los demás y ella vivió mucho ese rol de mujer que tiene que hacer todo perfecto y que tenía que verse como una mamá Superheroína.





Mechi nos cuenta que la canción solita en realidad la había compuesto para Becky G y que surgió de una sesión que ella tenía para esta artista y la escribió pensando en su estilo y en su melodía. Desde Miami, donde actualmente está componiendo para otros artistas y para sus propios proyectos, Mechi asegura que siente que no hay equipo de mujeres detrás de los lanzamientos de la música en general, entonces la entusiasmó mucho tomar esta canción y hacerla propia.



Así mismo, la cantante reafirma que con "Solita" ella quería "mostrar la visión de la mujer desde la libertad sexual" porque ella sentía que "la sexualidad siempre estaba vista solo desde el lado masculino" y que aunque no le parece mal, "prefiere tener las dos visiones".

Por Marianela Smith