Quién es Tahar Rahim de La Serpiente, la serie de moda de Netflix

Seductor y elegante, así es el actor francés Tahar Rahim. Quizás dos de los mayores atributos a la hora de encarnar al famoso asesino en serie Charles Sobhraj en La Serpiente, el drama que es furor en Netflix. Esta apuesta retrata la historia del hombre más buscado por Interpol, con órdenes de arresto en su contra en tres continentes diferentes por matar a infinidades de mochileros occidentales que viajaban por el "Hippie Trail" de Asia a fines de la década de 1970 y en 1976.

Nacido en Belfort, Francia, la familia de Tahar Rahim emigró de la región de Orán, en Argelia.​ Durante su adolescencia, pasó su tiempo en salas de cine y mostraba una clara afición al mundo de la pantalla grande. Más tarde, diría que en esa época estaba "en una semihipnosis". Estudió en el liceo Condorcet de Belfort y, después de haber perdido dos años de facultad, siguió sus estudios cinematográficos en la Université Paul-Valéry de Montpellier. Posteriormente, se formó en el Laboratorio del actor, bajo la dirección de Hélène Zidi-Chéruy.

Tahar Rahim en La Serpiente, la serie de moda de Netflix

Cabe destacar que su vida como estudiante de cine fue relatada en un documental de Cyril Mennegun titulado Tahar, el estudiante, que fue emitido en el canal de televisión France 5 en 2006.

Si bien ha participado en varios proyectos famosos, lo cierto es que el reconocimiento le llega tras encarnar a Charles Sobhraj en La Serpiente. Sobre este papel, él mismo ha asegurado que por primera vez en su carrera como actor, no podía entrar en la mente de su personaje, alguien a quien no podía comprender por completo.

“Creo que es un reflejo humano sentirse atraído por algo que es inconcebible para ti como persona equilibrada y normal”, le confesó Rahim a GQ. “Estudiar la psicología de este tipo de hombres es repulsivo pero también fascinante al mismo tiempo. Quieres entender cómo un hombre como Sobhraj puede convertirse en un monstruo, sin embargo, es el sentimiento más extraño intentar habitar la mente de alguien sin empatía. Por ejemplo, es posible que veas a un perro herido en la calle, tu corazón está con ellos, ¿no? Quieres ayudar. Pero alguien como Sobhraj no sentiría nada. Sin emoción. Sin piedad. Llegar a ese lugar requiere algo de trabajo. Lo encontré, de hecho, por primera vez, casi imposible ".

Tahar Rahim en La Serpiente, caracterizado como Charles Sobhraj

“Por lo general, me aclaro antes de comenzar a mirar la ropa o el físico de un hombre, pero esta vez fue diferente. Hice mi trabajo sobre Sobhraj, la apariencia me ayudó enormemente. Gané algo de músculos por primera vez, yendo al gimnasio, lo cual fue una novedad. Siempre he sido saludable, pero, ya sabes, soy un vago también ..." agregó Tahar Rahim.

“Uno de los directores, Tom Shankland, me llamó y me dijo: '¿Sabes, Tahar, tienes que tener el cuerpo de Bruce Lee para esto?' Genial. Pero lo hice. He trabajado duro. Me puse la peluca y también me ponía bronceador cada dos días. Los bronceadores en aerosol pueden oler un poco raro, ¿verdad?. El olor estaba bien, pero lo peor fue meterse en la cama, las sábanas se te pegaban como pegamento en la piel. Además, la experiencia fue el doble de mala porque tuve que estar completamente depilado, por todas partes ... Sé lo que se siente ser mujer ahora. Fue difícil.", dijo muy divertido sobre algunas de las "perlitas" de su personaje.

En el set, sin embargo, Tahar Rahim tuvo que emplear una táctica que nunca había usado en sus anteriores trabajos. Para mantener realmente una presencia siniestra y retorcida que era, para alguien como Rahim, tan extraña, tuvo que aislarse por completo del resto del elenco y del equipo. Sin bromas. Sin notas. Sin excepciones. Cuando llegó al set como Charles Sobhraj, permaneció en el set como Charles Sobhraj: concentrado, incluso hasta el punto de hacer que la gente se sintiera incómoda.

Un verdadero profesional, no quedan dudas.