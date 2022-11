Cuando hablamos sobre la realeza y la monarquía, parece que los espectadores están deseando ver escándalos en la pantalla. Las series basadas en hechos reales y momentos históricos están teniendo un gran éxito, debido a la recreación de historias cargadas de intrigas palaciegas y estrategias políticas, mezcladas con un toque de romance y una buena dosis de recreación histórica.

Fanáticos de la realeza: 3 series que no podés dejar de ver

En el mundo de las plataformas de streaming, este tipo de contenido está viviendo su mejor momento. The Crown es una de esas producciones que logró convertirse en el producto estrella de Netflix, no solo por dramatizar la historia de la Reina Isabel II y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado; sino que, tras su muerte el mundo sigue pendiente de los primeros pasos del Rey Carlos III, momento en el que la ficción y la realidad parecen cruzarse de manera sorprendente.

Más allá de las producciones basadas en la familia real británica, existen muchas series calificadas como imperdibles para los fanáticos de la realeza. Te contamos cuáles no te podés perder.

La Emperatriz – Netflix:

La nueva miniserie alemana de Netflix se estrenó el 29 de septiembre, y está basada en la novela homónima de Gigi Grifis, que trata sobre las vivencias de la emperatriz Isabel de Austria, cuando conoce al emperador Francisco José.

La Emperatriz

La producción dirigida por Katrin Gebbe y Florian Micoud Cossenm abarca el romance entre la rebelde y el heredero al trono. La joven emperatriz genera un revuelo en la estructura de poder de la corte de Viena, y luego de su boda debe reafirmar su posición ante su suegra y ante el hermano de Franz.

La Emperatriz

La emperatriz Elizabeth de Austria y reina de Hungría, gobernó ambos territorios entre 1854 y 1898, fue uno de los personajes más legendarios y queridos de la historia del siglo XX.

Tal fue el éxito de la miniserie de Netflix, que sus productores anunciaron el estreno de su segunda temporada.

Un escándalo muy británico - HBO Max:

La serie de HBO Max se centra en el divorcio del duque y la duquesa de Argyll, uno de los casos legales más notorios y brutales del siglo XX. Esta producción protagonizada por Claire Foy y Paul Bettany, explora el clima social y político de la Gran Bretaña de posguerra, mientras refleja uno de los escándalos más conocidos de la monarquía inglesa.

Un escándalo muy británico

La serie escrita por Sarah Phelps y dirigida por Anne Sewitsky comienza en el momento en el que Ian y Margaret se conocen e inician su relación. Luego, el guion toma su tiempo para hacer crecer este vínculo y tornarlo ligeramente tóxico, haciendo que sus protagonistas se tornen egoístas, mentirosos y manipuladores, lastimándose mutuamente. Esta exploración de sus personalidades y su relación causa un énfasis en la diferencia de trato, la doble vara y el sexismo.

Un escándalo muy británico

La duquesa Margaret deberá enfrentar acusaciones de falsificación, robo, violencia, consumo de drogas, grabaciones secretas y sobornos.

Los últimos Zares – Netflix:

Una de las partes más oscuras de la historia real occidental es el escándalo del final de los Romanov. La serie de Netflix cuenta la vida de los últimos emperadores de Rusia, su turbia relación con Rasputín y cómo su manera de despreciar al pueblo derivó en la Revolución Rusa de 1917, acabando con el imperio de “los últimos zares”. A lo largo de seis capítulos, esta miniserie se apoya en entrevistas con historiadores y compagina imágenes de la ficción con fotografías reales.

Los últimos zares

La dinastía Romanov gobernó en Rusia desde el siglo XVII, y desde 1894 gobernó Nicolás II, quien sería el último zar de la dinastía y del país. Se decía que tenía mala suerte y su entorno lo criticaba por no ser adecuado como gobernante, por no estar pendiente de los cambios que vivía el pueblo, por no saber reaccionar, o hacerlo tarde.

Nicolás II se casó con la princesa Alejandra, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, y tuvieron cinco hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia, y el pequeño y enfermizo zarévich Alekséi. La presencia del extraño Rasputín influenció a su esposa y fue el detonante para que, en octubre de 1917, los zares acabaran siendo destronados por los bolcheviques.

Los últimos zares

La serie producida por Ben Goold, recorre el final de los Romanov en seis capítulos de 45 minutos, en el que combina ficción y declaraciones de historiadores y expertos sobre la época, para entender mejor todo lo que sucedió.