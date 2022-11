The Crown vs la familia real británica: paralelismos entre la ficción y la vida real 

Mientras el mundo sigue pendiente de los primeros meses de reinado del Rey Carlos III, The Crown estrenó su quinta temporada el pasado 9 de noviembre, y la ficción y la realidad se cruzaron de manera sorprendente. La última entrega de la serie escrita por Peter Morgan está basada en hechos históricos, dramatizando la historia de la Reina Isabel II y la Corona británica, y centrándose en la década de los 90.

Según la prensa internacional, esta nueva entrega es una de las más brillantes, y paradójicamente también es considerada una de las temporadas más oscuras. The Crown narra los sucesos que marcaron a la familia real británica durante la última década del Siglo XX, y esta temporada se basa en el Annus Horribilis que vivió la monarca en el año 1992, tras el final de los matrimonios de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, la princesa Ana y Mark Phillips, y el entonces príncipe Carlos y Diana Spencer.

“Tenemos que hacer algún tipo de saltos de imaginación, sobre cómo era la gente. Tal vez a veces me equivoco, porque no son amigos míos” afirmó su creador en 2018, cuando dejó en claro que la serie de Netflix se trata de una ficción inspirada en hechos reales y no es un documental. Otros tantos hechos sucedieron puertas adentro, o no, y en los últimos días varios rumores comenzaron a circular. En esta nota de contamos cuáles son los paralelismos entre la ficción y la vida real de la familia real británica.

En uno de los primeros capítulos de la quinta temporada de The Crown, Carlos de Inglaterra se reúne con el primer ministro John Major para pedirle ayuda en la abdicación de la monarca. El príncipe compara la situación de su madre con la de Margaret Thatcher y le ofrece a Major la oportunidad de preguntar si “esta institución que tanto nos importa a todos está en buenas manos”. Según reveló The Telegraph, el portavoz del ex primer ministro aseguró jamás se reunieron solos para discutir sobre este tema, y que esta escena no sucedió en la vida real.

Una de las polémicas que surgió alrededor de la serie de Netlflix es la representación sobre la relación entre el príncipe Felipe y Penny Knatchbull. Esta temporada se sumerge un poco más en la amistad entre el esposo de la Reina y la condesa Mountbatten de Birmania. Si bien en otras oportunidades, la producción mostró las aventuras del duque de Edimburgo, en esta oportunidad solo expone abiertamente que hubiera más que una simple amistad entre él y la esposa de su sobrino, Norton Knatchbull. Según reveló The Telegraph, un ex secretario de prensa de la monarca aseguró que este hecho no fue verdad. La condesa era una amiga de toda la familia. “Es una tontería muy desagradable y, francamente, cruel” expresó.

Sobre la entrevista que dio Diana Spencer en 1995, una investigación realizada en mayo de 2021 encontró que el periodista Martin Bashir actuó de manera engañosa y falsificó documentos para realizar la nota. Tal como lo muestra The Crown, Bashir utilizó extractos bancarios falsos que sugerían que se pagaba a la gente para mantener a Diana bajo vigilancia. Según los informes, el secretario privado de Lady Di le contó a la Reina Isabel II sobre la entrevista de Panorama, y no fue la princesa como lo muestra la quinta temporada de la serie. "Como ejemplo de invención dramática legítima, es difícil superar las escenas que representan a Diana supuestamente reuniendo su coraje y lanzando a la Reina la noticia explosiva de que había grabado en secreto una entrevista con Martin Bashir para Panorama. Esta parte de la historia fue inventada. Puedo decirles que la princesa no logró reunir el coraje necesario y me delegó el trabajo a mí. Así que, sentada a su lado en su Jaguar camino a un compromiso oficial, utilicé el teléfono del coche para llamar al secretario privado de la Reina y darle la noticia. La única persona en la oficina de la Reina en ese momento era el secretario de prensa de Su Majestad que obtuvo así la información necesaria segundos antes de que lo recibiera de primera mano de la BBC" expresó Jephson en un artículo para The Telegraph.

La conversación privada entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles tuvo lugar el 17 de diciembre de 1989, cuando aún ambos estaban casados. El escandaloso suceso fue conocido como el “Tampongate” y la prensa no publicó la llamada grabada en su totalidad hasta 1993. The Crown muestra cómo la conversación se tornó sexual generando un revuelo cuando salió a la luz. Según indicó el Daily Mirror, las palabras entre el príncipe y Camilla son reales, pero existen ciertos detalles como cuando su marido atiende el teléfono, que son inventados.

Como se cuenta a lo largo de las primeras cuatro temporadas, la princesa Margarita vivió un apasionado romance con Peter Townsend pero, aunque él se divorció de su esposa, la Reina no le permitió a su hermana casarse y ella rehízo su vida. La quinta entrega de la serie muestra a la hermana de Isabel II dejando atrás una vida de excesos y sentando cabeza, y 30 años después se reencuentra con Peter. Lady Glencoccer, amiga cercana de la princesa reveló en el documental ‘Elizabeth: Our Queen’ que dicho encuentro sucedió en la vida real y que según le contó Margarita “Townsend no había cambiado en absoluto”.

La quinta entrega de The Crown recrea el viaje de 1994 de la Reina Isabel II y el príncipe Felipe a Rusia. Además, asegura que el ADN del duque de Edimburgo ayudó a identificar los restos de los Romanov que fueron ejecutados por los bolcheviques en 1918. Este dato es real, ya que permitió a los investigadores confirmar sin lugar a dudas que los cuerpos encontrados era el de los últimos zares de Rusia. De igual manera, el capítulo recrea el momento en que el rey Jorge V recibe una carta para permitir asilo a la familia imperial en el Reino Unido. Según History.com, el gobierno británico acordó inicialmente permitir el asilo, pero luego cambiaron de opinión debido a la negativa del pueblo británico y el temor de que su llegada genere un levantamiento.

El año 1992 fue un Annus horribilis para la Reina Isabel II. El famoso discurso que dio la monarca se pronunció el 24 de noviembre de 1992 en Guildhall para conmemorar el 40 aniversario de su acceso al trono. Si bien el discurso original se enfoca más en la Reina reflexionando sobre cómo las generaciones futuras juzgarán este período, la versión de Netflix se refiere más a "los errores de nuestro pasado" y rinde homenaje a la familia real.