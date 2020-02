Revelan detalles de la íntima charla que tuvo Darío Barassi con Jimena Barón

Días atrás se generaba una gran polémica en torno a Jimena Barón y salía a la luz un supuesto acto de discriminación contra Darío Barassi que habría ocurrido cuando compartieron elenco en l anovela “Quiero vivir a tu lado”. Ángel de Brito contó que la artista se había quejado por hacer una pareja en la ficción con el actor por su apariencia física.

En diálogo con Radio Mitre, el actor se refirió a esto: “No me preocupa el concepto escándalo porque no entro en ese juego nunca. No soy escándaloso. Acá la ligué de rebote. Ella me llamó y me escribió para ver cómo estaba frente a esta situación y para volver a aclarar unos puntos. Fue una muy buena compañera de trabajo, pegamos la mejor. La dupla tuvo mucha química en cámara. La historia funcionaba. Tenemos los mismos códigos de humor. Vivo bardeándome a mi mismo y nunca me afectó. Le creo que hizo ese comentario en chiste y si no fue así no me importa. Lo hizo sabiendo que a mi no me iba a molestar. No estoy avalando la gordofobia pero a mí no me genera nada”, comenzó diciendo Darío.

Asimismo, el humorista y actor explicó cómo fue el diálogo con Jimena: “No tenía por qué disculparse. Le dije ´no hay nada que hablar, Jime´. Abre el tema de la gordofobia que hay que debatirlo en serio. Tienen que hablarlo los especialistas” y cerró: “Mi carrera profesional no va por el lado de la exposición, ella si. Además de ser talentosa y trabajar. Al verme expuesto en esa situación, fue lo que la motivó a ella a escribirme”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.