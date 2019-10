Sol Pérez reveló los requisitos que deberá tener su próximo novio

Sol Pérez es una de las mujeres más codiciadas del país, de eso no hay dudas, aunque muy pocos afortunados tuvieron la dicha de ser blanqueados. Ahora, la diosa reveló cuáles son los requisitos para que ella decida oficializarlos al status de novio oficial.



“Para ser mi novio oficial, tiene que ser muy compañero y divertido. Soy bastante cómica, me gusta que me diviertan. No me gustaría tener que estar careteandola, quizá cuando uno conoce a una persona se disfraza de algo que no es”, dijo Sol.

En diálogo con Agarrate Catalina, Pérez sostuvo: “Se tiene que bancar que no tengo tiempo para nada y tampoco tiene que querer cambiarme. Tiene que entender mis tiempos y mi privacidad, trabajo en los medios y tengo que decidir yo cuándo blanquear una relación”.

Y agregó: “Le lavaría y plancharía la ropa, pero la realidad es que lo haría a mano porque no sé usar el lavarropas. Con mis parejas pasadas no solía cocinar, pero quizás ahora sí empiezo”.



Por último, explicó qué es lo que le diría a esa persona que está esperando ser blanqueada: “Le diría que me espere un poquito más, igual creo que eso lo sabe. Además, que me aguante el silencio que nos va a ir muy bien juntos. Espero que espere, que no se espante y se vaya”.

¿Quién será el afortunado?