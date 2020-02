Tras las duras declaraciones de Morena, Jorge Rial tomó una contundente decisión

Días atrás, sorprendían las declaraciones de Morena Rial en las que aseguraba que la “relación con su papá nunca iba a ser como antes” y que su hermana Rocío " “va con el viento” y que el viento “es su papá”. Sin pelos en la lengua, parecería ser que la joven heredera de Jorge Rial no tiene problema de decir lo que realmente piensa. Ahora, el periodista tomó una contundente decisión que podría significar que entre ellos las cosas no estarían del todo bien.

Es que el Intruso, se fue de viaje con su mujer Romina Pereiro y sus hijas. ¿Y More? Bueno, no la habrían tenido en cuenta para estas vacaciones en Miami pero ella no se hizo mucho problema, ya que aprovechó para irse a paliar los calores del verano en una pileta de un exclusivo country de la zona de Pilar junto a su novio, Facundo Ambrosioni y su hijo, Francesco Benicio.

Desde su cuenta de Instagram, Pereiro documentó a Rocío, cargando en sus espaldas a la hija menor de la nutricionista, y junto a su padre.