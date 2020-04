Tras su brutal pelea, Muscari reveló por qué se acercó nuevamente a Nazarena Vélez

José María Muscari habló de su relación con Nazarena Vélez después del escándalo que se generó hace cuatro años en el que se filtró un audio del productor hablando mal de Federico Bal - ex de Barbarita Vélez - en una fiesta organizada por la actriz.

En diálogo con radiomitre.com.ar, el productor teatral blanqueó que volvió a retomar diálogo con Nazarena y explicó el por qué. “Yo tengo mucho vínculo con Barbie Vélez. De hecho, después del distanciamiento que tuvimos yo la convoqué y volvimos a trabajar juntos en Derechas. Indefectiblemente, desde que ella volvió a trabajar conmigo, mi relación con Nazarena cambió. Si bien no teníamos diálogo, nos saludábamos y teníamos un trato cordial o una cruzada”, dijo a corazón abierto, José María.

“No hace mucho tiempo. Hará dos o tres meses que tuve la necesidad de mandarle un mensaje. Ví que estaba trabajando en Mendoza por las redes, me enterneció ver unos videos de su hijo a quién quiero mucho, de Titi. Compartí muchos momentos lindos con ese hermoso niño y con Fabián, que era un gran amigo y una hermosa persona”, sostuvo en la charla con Juan Etchegoyen.

“Me surgió la necesidad de mandarle un mensaje y preguntarle cómo estaba, cómo se sentía y cómo le iba en la temporada y ella me respondió muy amorosamente. Quedamos en que íbamos a charlar en algún momento. Siento que mi vinculo es con Barbie y con Nazarena nos tenemos un afecto mutuo que va a perdurar por siempre”, explicó Muscari y concluyó: “No me imagino aclarando nada con Nazarena sobre el pasado. Si alguna vez me encuentro con ella me va a surgir el afecto que tuve siempre. Nazarena siempre supo de mi afecto por ella, hables o no”.