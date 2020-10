Yanina Latorre aislada por coronavirus:"Hoy estoy caída, se me está haciendo largo"

Yanina Latorre sigue aislada junto a su familia porque su hija Lola y su marido, Diego Latorre dieron positivo para Coronavirus. Preventivamente, el clan completo tuvo que confinarse y ya van por el día número 14. Desde las redes, la panelista va comentando cómo sobrelleva el aislamiento y no dudó en mostrarse vulnerable.

Yanina confesó vía Instagram: "Hoy estoy caída, se me está haciendo largo", expresó la angelita desde sus Stories y luego reconoció que "Diego no se siente bien". Obviamente sus dichos generaron incontables comentarios de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor y le mandaron fuerzas a la distancia frente a este duro momento que tiene que atravesar.

"Hoy no veo todo positivo. Veo todo oscuro", sentenció la esposa del ex futbolista quien explicó que le recomendaron que su marido esté al aire libre. "Se me está haciendo muy largo, es hasta la semana que viene. Hoy no estoy graciosa, no estoy contenta. No puedo salir a ningún lado, todo lo tengo que pedir. Y no se me pasa el día", sostuvo y se "atajó" de quienes la critican porque se queja mientras tiene "una casa con parque y súper cómoda" para pasar la cuarentena.

"Lo único que quiero es que nadie me rompa las pelotas", finalizó Yanina visiblemente cansada de tener que estar encerrada en su casa y de recibir reclamos de algunos emprendedores, de quienes muestra sus proyectos en redes.

Hace algunas horas, Yanina Latorre había contado el particular pedido que le habían hecho desde su círculo de amigos: "Hay gente que me llamó, amigos de la vida, que me pidieron venir a casa porque se quieren contagiar. Yo no quiero que nadie entre acá y nadie se contagie".



Antes, "la angelita" contó cómo atraviesa su marido la enfermedad y cómo se desataron los síntomas. “Se supone que Diego se contagió la primera semana y ahora le aparecieron los síntomas. Técnicamente no contagiaría, pero por seguridad, desde el primer dolor de Diego, que fue muscular, que yo creí…porque él es medio hipocondríaco, y él siempre está por morir, entonces yo no le di bola. Pero el domingo se levantó mal”, confesó.