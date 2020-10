Yanina Latorre reveló el insólito pedido que le hicieron tras confirmar que Diego tiene COVID

Yanina Latorre acostumbró a sus seguidores a dar el "parte médico" de su familia tras los casos de coronavirus. Después del alta de Lola, fue Diego Latorre quien dio positivo en el test y el clan completo seguirá en aislamiento por prevención.

Indignada con esta situación, la panelista de LAM contó también el insólito pedido que le hicieron amigos íntimos, quienes pidieron encontrarse con ellos para "contagiarse el virus".. "Hay gente que me llamó, amigos de la vida, que me pidieron venir a casa porque se quieren contagiar. Yo no quiero que nadie entre acá y nadie se contagie".

Antes, "la angelita" contó cómo atraviesa su marido la enfermedad y cómo se desataron los síntomas. “Se supone que Diego se contagió la primera semana y ahora le aparecieron los síntomas. Técnicamente no contagiaría, pero por seguridad, desde el primer dolor de Diego, que fue muscular, que yo creí…porque él es medio hipocondríaco, y él siempre está por morir, entonces yo no le di bola. Pero el domingo se levantó mal”, confesó.