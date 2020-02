Conocé el peculiar nombre que eligió Agustina Córdova para su hijo

Agustina Córdova fue mamá por primera vez y lo compartió en Instagram: "Viernes 31 de Enero del 2020, el día que sentí el amor más grande de toda mi vida. Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo".

La actriz se animó a mostrar las manitos de su bebe y expresar el amor que tiene por el. "Gracias a todos los que que me acompañaron, en especial a Juan Pablo Sojo, mi obstetra y equipo por toda su humanidad, respeto y apoyo incondicional durante este proceso". Y cerró: "Hola maternaje, abrazo a todas las madres de este mundo, las entiendo, las siento".

Sobre la elección del nombre, Agustina había tenido que hacer un par de aclaraciones a raíz de la polémica que desató: "Soy de Mendoza, amo la Cordillera de los Andes, a su padre le encanta la montaña, hay un montón de detalles que nos llevaron a elegirlo. Me parece que somos libres y podemos elegir el nombre que queramos y no debería estar delimitado al me gusta o no me gusta".