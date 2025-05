La magia del mar llega al teatro: Osvaldo Laport, José María Listorti y Evelyn Botto revelaron cómo será el show de La Sirenita

La Sirenita desembarca en la emblemática calle Corrientes con un musical que promete una superproducción. La obra ya es un éxito rotundo incluso antes de su estreno. A menos de un mes de su debut, la producción ya ha superado las 15.000 entradas vendidas, consolidándose como uno de los eventos teatrales más anticipados del año en Buenos Aires. Es que, si bien se han llevado a cabo otras puestas en escena de La Sirenita, esta es la primera vez que Disney autoriza oficialmente la adaptación a una productora local.

Producido por MP Producciones y basado en el clásico animado de Disney, el espectáculo cuenta con un elenco muy talentoso que incluye a Albana Fuentes en el papel de Ariel, acompañada por Evelyn Botto en el papel de la gran Úrsula; Osvaldo Laport encarnando al poderoso Tritón; José María Listorti en rol del carismático Sebastián y Pablo Turturiello en el papel del príncipe Eric. La música está a cargo de Alan Menken, con letras de Howard Ashman y Glenn Slater, y el libro es de Doug Wright.

La temporada comenzará el 5 de junio y se extenderá hasta el 3 de agosto, con más de 80 funciones programadas. Las funciones se realizarán en días hábiles, fines de semana, feriados y durante las vacaciones de invierno, incluyendo hasta tres funciones los días sábados. Debido a la complejidad del montaje, el espectáculo se presentará exclusivamente en el Teatro Gran Rex.

Una experiencia inolvidable bajo el mar

Con una escenografía imponente, vestuarios deslumbrantes y una historia que marcó generaciones, La Sirenita promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. La producción ha destacado que, gracias a la espectacularidad de la puesta en escena, el show se podrá disfrutar plenamente desde todos los ángulos de la sala. CARAS pudo presenciar un adelanto del esperado musical y hablar con sus protagonistas. En estos diálogos en exclusiva, los actores nos comentaron sobre sus expectativas y sobre la impronta que le aportaron a sus personajes.

Elenco del musical de La Sirenita

“Van a ver algo que no sé si hay mucho precedente acá en el país de una superproducción tan grande, con el nivel de trabajo que hay atrás. Ustedes ven que somos 30 arriba del escenario, pero atrás hay más de 600 personas trabajando para que suceda La Sirenita”, nos comentó emocionada Albana Fuentes, quien encarna a la encantadora Ariel. La actriz, elegida entre más de 1.700 postulantes, se confiesa “recontrafanática de Disney” y siente que su propia personalidad tiene mucho en común con la princesa del mar: “Somos románticas, curiosas y valientes. Le pongo mucho de mi ironía y humor argentino también”.

Osvaldo Laport, quien se pone en la piel del poderoso padre de Ariel, el rey Tritón, destaca el mensaje emocional de esta versión. “Este Tritón pide perdón, tiene un trasfondo humano muy fuerte. Es una invitación a recuperar el teatro para la familia, una versión más inclusiva, un canto a la vida”, reflexiona. Para el actor, el desafío es mostrar que el enojo del personaje es en realidad una forma de amor: “Lo hago desde mi filosofía de vida, y quiero que las familias salgan del teatro con ganas de hablar, de unirse”.

Por su parte, Evelyn Botto, quien interpreta a la villana Úrsula, definió su experiencia como un gran proceso de aprendizaje. “Lo estoy disfrutando mucho, al principio fue una zona completamente fuera de mi confort, pero ahora estoy viendo mi crecimiento día a día. Quiero que mi Úrsula tenga una impronta de drag queen, que la comunidad LGBT+ se sienta orgullosa de mi trabajo”, detalló para Caras y aclaró que su construcción del personaje, cargado de humor y oscuridad, se inspira en referentes de RuPaul’s Drag Race, pero también tiene una fuerte dirección teatral detrás: “Tengo la guía de Marcelo Caballero, que es clave para mí”.

José María Listorti, en el rol del cangrejo Sebastián, también reconoce el enorme desafío que implica esta producción. “Esto todavía me asusta, es muy grande. Tenés que estar alerta todo el tiempo, no podés pifiar una letra ni una nota”, dice con sinceridad. Con su reconocida vena cómica, Listorti aporta carisma y energía al personaje, aunque admite que tuvo que adaptarse al baile y al canto: “Cuando me incorporaron la coreo, no llegaba con el aire. Fue una adaptación hermosa y trabajé mucho con la coreógrafa Ana Díaz”.

Finalmente, Pablo Turturiello, quien se meterá en la piel del encantador príncipe Eric, nos comentó sobre la química que tuvo con Albana (Ariel) desde que arrancaron el proyecto, y cómo fue el trabajo en conjunto para que el amor esté representado sobre el escenario: “Yo creo que la química a veces o pasa o no pasa, y tuvimos la fortuna de que desde el día 1 ya nos adoramos. Somos muy parecidos, con Albana, estamos todo el tiempo anotando cada dirección, cada paso, anotamos dónde estamos en el escenario”. “Conocerla también fue como un regalo, ahora me llevo una amiga”, concluyó Turturiello sobre su coprotagonista.

Sin dudas, esta superproducción de una de las historias más encantadoras de todos los tiempos, genera muchas expectativas y va a ser un buen plan para que toda la familia disfrute la magia de Disney en invierno. Tal y como mencionó Laport para CARAS: "no es solo para niñas o niños, es para la familia. Es un recordatorio de que tiene que estar unida".