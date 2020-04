El drama de Andrea Estevez en plena cuarentena, sola con su hija y en juicio con su ex

Siempre, a pesar de su popularidad Andrea Estevez fue una chica familiera y se apoyó en sus padres para sobre llevar cualquier tipo de situación adversa. De hecho, ellos fueron los principales pilares en su vida, cuando su expareja, Juan Manuel García y padre de su hija, Hannah, decidió no hacerse cargo de ella ni de los gastos económicos que implica mantener a una beba que ya tiene dos años de vida. Pero el 23 de febrero, la actriz sufrió uno de los momentos más duros de su vida cuando su papá falleció.

Hoy en medio de la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional, Andrea vive asilada con su madre y su pequeña y sin poder trabajar como lo hace habitualmente cuenta las complicaciones que vive más aún sin el apoyo económico que debería darle el padre de su adorada niña: "Yo desde hace un tiempo vive en la casa de mis papás, bueno ahora tristemente de mi mamá y estamos todo el día juntas. Es realmente triste este momento porque mi padre fue mi compañero de vida. Y es más al tener una nena tan chiquita a veces las cosas cotidianas se complican", comenzó contando.

"El otro día fuimos todas a vacunarnos y nos paró la policía por ir tres personas en el auto, yo lo entendí pero le expliqué que nos estábamos yendo a vacunar contra la gripe y que si llevó a mi madre no tengo con quien dejar a mi hija, por suerte las autoridades lo comprendieron y seguimos adelante y nos pudimos vacunar, pero estando solas todo cuesta el doble. Tratamos de salir lo mínimo e indispensable y vivimos las tres muy pegadas", relató y enseguida se refirió al conflicto con su ex...

"Del padre de mi hija no tengo ni noticias. Ahora cuando todo vuelva a la normalidad hay una audiencia por los alimentos que no pagó jamás y si no se resuelve en esa instancia iremos a juicio y el proceso será más largo lamentablemente. Se borró totalmente y me dejó sola con la nena y los gastos. Yo soy monotributista, si no puedo salir a trabajar no genero ingresos y eso es preocupante", explicó.