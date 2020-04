Mirá el look de Pampita para la conducción de “Unidos por Argentina”

Pampita (42) apareció en esta gran movida de solidaridad proyectada por Fabiola Yáñez (38) junto a las canales de televisión de aire con un renovado look que tuvo como protagonista a su vestido “off white” mangas largas con transparencias en la cintura y parte del escote. Como representante oficial de NET TV la diosa argentina condujo parte del programa junto a Marley y Guido Kaczka.



La modelo sumó a este look unas sandalias color plata de la firma de Ricky Sarkany y, fiel a su estilo, su make up fue obra de Estafania Novillo. Zacarias Guedes se encargó del peinado, el cual se caracterizó por un “movido” cuidado y prolijo. En su pasada de piso, Pampita hizo especial hincapié en los cuidados y precauciones como mensaje a los argentinos.



Cabe destacar que lo recaudado en esta emisión será donado a la Cruz Roja Argentina, con el fin de adquirir los insumos necesarios para hacerle frente al Covid-19 y destinarlos a los hospitales que cuidan la salud de todos los argentinos. Reforzando la importancia de cumplir con el aislamiento social, Unidos por Argentina invita al público a colaborar desde sus casas a través de la página web www.cruzroja.org.ar/dona o llamando al 0810-999-2222, y desde el celular al *9009 o enviando un SMS con la palabra DONAR al 3000.

Galería de imágenes