Ángel de Brito apuntó contra Stefi Roitman: "Me tienen podrido"

Ángel de Brito tiró un feroz comentario contra Stefi Roitman y aseguró que decidió bloquearla de sus redes sociales.

El conductor del Cantando fue quien dio la primicia del compromiso de la actriz con Ricky Montaner pero se ofendió por una actitud de la argentina.

"No me contestó y la bloqueé", reveló el periodista. Me tienen podrido los maleducados", dijo después en Twitter sobre una nota que publicó el portal Ciudad.com.

“También fue BLOCK a Malaespina que está creidísima", agregó sobre otra de las celebrities víctimas de su decisión.

Días atrás, el conductor dio la primicia en su cuenta de Twitter sobre el futuro casamiento de Roitman con el hijo de Ricardo Montaner.

"En la celebración del Rosh Hashaná (Año Nuevo judío), dentro de una galleta encontró su sortija y se oficializó la boda", contó el periodista en la red social.

"Fue en la cena, estuvo presente la familia Roitman por zoom, en su galleta de la fortuna no había un papelito sino el anillo", agregó.