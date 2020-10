El duro pasado de Agostina Alarcón, la hija de Claribel Medina, que sorprendió en el Cantando

Agostina Alarcón debutó en el Cantando con su mamá, Claribel Medina, y su llegada al certamen generó una verdadera emoción.

Histriónica, con fuerte presencia en la pista, la joven artista obtuvo una buena recepción de parte del jurado y se perfila como una verdadera revelación. Sin embargo, la hija de Pablo Alarcón vivió momentos oscuros en su pasado, que logró superar.

Tiempo atrás, Agostina confesó en sus redes sociales que fue adicta a las drogas y el alcohol. Esta declaración se dio después de que Claribel reveló haber pasado por lo mismo en PH, Podemos hablar.

"Era fanática de las pastis, LSD. He ido a Salta a buscar Cucumelos. Lo usaba recreativamente, consumía una vez al mes y hubo un momento en el que dije ‘qué paja’ que no estoy haciendo nada en la vida. Cuando empecé a bailar, me hice fanática del estado saludable. Ahora si salgo a las diez de la noche, es porque fui al teatro", contó la actriz en sus redes sociales en ese momento.

"Resulta tentador, divertido. Ahora, cuando un amigo me ofrece, es no porque al otro día me quiero levantar temprano o estudiar. Nunca me he llevado ningún susto. Me alejé del círculo que lo hacía", cerró.