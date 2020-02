Ángel de Brito tuvo un fuerte cruce con un reconocido periodista: enterate los motivos

Ángel de Brito se cruzó con Sebastián "Pampito" Perelló Aciar por un malentendido en las redes sociales. Todo comenzó cuando Pampito cruzó al conductor de Los ángeles de la mañana por una información acerca de la salud de Jimena Barón.

“Sigan destrozando gente y tratando como delincuentes a personas que solo cometieron un error (para algunos)”, dijo Perelló cuando salió publicado el comunicado de "La cobra" sobre su salud. "¿A mí me hablás?", recogió el guante el conductor y su colega siguió: “No te vi destrozarla, pero si lo hiciste también aplica”.

Luego, De Brito siguió con su chicana. "Entonces, informate antes de escribirme. Volvé a la primaria”. “No te escribí a vos, solo usé tu tweet de referencia. Si te sentiste tocado hacé terapia”, le contestó el panelista de Tardes Bellas.

Sobre este picante ida y vuelta, Pampito confesó que mantuvo una charla telefónica con el líder de LAM. "Sí, lo llamé por teléfono y ahí me dijo que no le gustó mi comentario. Yo le expliqué que no fue para él. No hubo disculpas, solo explicaciones. Fue una charla breve", dijo al portal Ciudad.com. "No sé si se puede decir que nos amigamos. De mi parte está todo más que bien. Igual, yo no considero haberme peleado con él", agregó.