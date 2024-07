Agustín “Cachete” Sierra decidió romper el silencio para hablar de lo que ya es un secreto a voces: el supuesto romance que estaría viviendo con Emilia Attias, su excompañera de “Casi Ángeles”.

Tras la escandalosa separación de la actriz del Turco Naim, con quien compartió 20 años de pareja y tuvo una hija que hoy tiene 7 años, muy rápido se disparó el rumor de que Emilia y Cachete estaban juntos.

Fue el periodista Juan Etchegoyen, en “Mitre Live”, quien dio la primera pista del posible romance, luego de que ambos viajaran al Sur argentino, contratados para hacer una campaña publicitaria. “Lo primero que me dijeron fue ‘prestá atención a las redes que están hablando sobre Emilia y Cachete’ y me fijé. Se los ve divirtiéndose entre varios famosos. Una persona que se encuentra ahí me dijo que estaban en demasiada buena onda entre ellos y ahora voy a sumar un dato que alimenta todo esto”, reveló.

“En las últimas horas, Emilia ha subido un posteo donde Cachete Sierra comenta y pone varios corazones. Quiero ser claro. A mí no me confirman un romance, pero sí me destacan que hay demasiada buena onda entre ellos, se los ve cercanos y no por haber trabajado en ‘Casi Ángeles’ juntos”, agregó el periodista.

La palabra de Cachete Sierra sobre los rumores de romance con Emilia Attias

Las versiones fueron creciendo a medida que pasaban los días y, finalmente, Cachete decidió salir a explicar cuál es su relación con Emilia en una entrevista que brindó para la revista “Pronto”.

“Con Emilia nos conocemos desde la época de ‘Casi Ángeles’ y nos llevamos bárbaro. No tengo nada más para agregar”, fue el intento de Sierra para terminar con las especulaciones.

A pesar de sus declaraciones, los fans y los medios siguen atentos a cada movimiento de la dupla, esperando confirmar lo que podría ser uno de los romances del año.

VO