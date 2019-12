El mal momento de Cinthia Fernández: la estafaron en Punta del Este

Cinthia Fernández vive un fin de año complicado. Después de su separación con Martín Baclini, la morocha decidió pasar las Fiestas en Punta del Este donde se enfrentó a una situación incómoda.

Según contó, alquiló un departamento en la ciudad esteña pero no le gustó las comodidades del lugar. “Te muestran fotos y cuando llegás no es lo que te habían mostrado”, le contó a Teleshow.

A pesar de este disgusto, la ex participante del Bailando se propone disfrutar de la Navidad con sus hijas además de que espera un reencuentro con su ex. “Baclini llega acá (a Uruguay) el 26”, dijo. “Después de Navidad mis hijas se van a pasar el 31 con su papá y yo sinceramente todavía no sé con quién pasaré Año Nuevo”, contó y añadió: "No doy más".

El pasado sábado, Cinthia sumó un poroto más a su lista de disgustos e hizo una denuncia en redes sociales. La modelo contó que fue nominado a los Martín Fierro Digital pero no la invitaron a la ceremonia. “Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme”, dijo. “A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan. ¿Están todos locos? Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invítenme”, agregó.