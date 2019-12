El devastador final de Mirtha Legrand

El 2019 no fue un año para Mirtha Legrand, tanto en lo personal como en lo profesional al mando de sus clásicos ciclos de almuerzos en la pantalla de El Trece. Es que el rating no acompañó a la diva y eso presentó un gran dolor de cabeza para ella. De hecho, un puñal directo a su trayectoria fue dado al momento de confirmarle que por primera vez se verá obligada a no hacer su show desde Mar del Plata como acostumbra todos los veranos.

Como si todo esto fuera poco, el fin de semana pasado tuvo uno de los promedios más bajos de audiencia en su última cena. La Noche de Mirtha del sábado 21 de diciembre tuvo como invitados a Margarita Barrientos, Roly Serrano, Ceferino Reato, Larry de Clay y Costa en su mesa. Sin embargo, parece ser que para la audiencia no fue nada entretenido ya que el ciclo de El Trece cosechó una marca de 5.2 puntos de rating -la segunda peor medición de la historia del ciclo- y quedó afuera del podio de los más vistos de la televisión abierta.

Por lo contrario, PH: Podemos Hablar concluyó su 2019 volviendo a liderar la franja con un promedio de 10.2 rating, sacándole a la Chiqui 5 puntos de diferencia. El ciclo de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, contó con la presencia de Martín Bossi, Juan Leyrado, Sofi Morandi, Cristina Castro, Graciela Alfano y Noelia Marzol.