La tremenda escena de celos de Luisana Lopilato a Michael Bublé

Pareja consolidada, Michael Bublé y Luisana Lopilato han pasado por muchas cosas durante su matrimonio. Si bien la dupla ha afrontado duros momentos, ahora disfrutan de la felicidad que les trajo Vida, su hija menor y de las travesuras de Noah y Elías.

Si bien su amor está cada día más fuerte, Bublé reveló una insólita anécdota de celos que su esposa le hizo tiempo atrás. En una entrevista en The Graham Norton Show, Michael contó que previo al estreno de su videoclip de Love You Anymore le pidió a Luisana que revisara las imágenes para ver si estaban bien sus planos.

“Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del vídeo, Mike?’”, confesó el cantante entre risas. “Yo solo estaba en la playa con una chica, y no hice nada.Como mucho le di la mano mientras rodábamos”, se justificó y agregó: “Pero ella me contestó muy seria: ‘Bueno, la cuestión es que te hizo sonreír, ¡y de verdad!’. Al parecer (Luisana) conoce mi sonrisa ‘de verdad’ y la sonrisa ‘de cara de culo’ que pongo en la alfombra roja”.