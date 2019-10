Daniela La Chepi: "Somos una gran comunidad"

Daniela "La Chepi" es una de las mamás influencers más divertidas de las redes sociales y las aventuras con Isabella, su pequeña de cinco años, divierten a diario a su millón de seguidores. La pequeña también se convirtió en una verdadera celebridad y sus aventuras son las más divertidas.

Pero para la Instagramer, que también es actriz y cantante, no es fácil enfrentar las críticas por la sobre exposición. "Estoy orgullosa de Isabella. Como cualquier madre pienso que mi hija es la más linda del mundo. Muestro lo mismo que muestra cualquier mamá que tiene redes. Algunas madres me critican por eso pero después entro a sus perfiles y veo que hacen lo mismo. Lo único que cambia es que tengo más seguidores", disparó.

Sobre la importancia de otras mamás influencers, la rubia aseguró. "No está bueno encontrarte con mensajes de otras personas que te cuestionan por lo que mostrás y te dicen 'eso no es adecuado para una mamá influencer' . También está buenísimo leernos y conocernos entre las mamás, su historia. Nos acompañamos juntas y creamos una comunidad", dijo.

Hacia el final, "La Chepi" compartió una conmovedora historia sobre el dolor que tuvo que atravesar durante su embarazo. "Tuve un embarazo muy duro. Mi papá tuvo un ACV en ese momento y a mi me hubiese gustado sentirme acompañada por otra mamá. Que alguien me dijera que no era tremendo tener diabetes, todo lo que me pasó no sólo a mi me pasó. Me hubiese gustado que otra mamá lo pudiera contar pero en ese momento no eran tan fuertes las redes sociales", agregó.

Créditos Especial #MamasInfluencers

Producción y entrevistas: Juan Cruz Cabral Lodoli, Florencia Coplan, Victoria Fridman, Alfonsina Murialdo y Magalí Widmer

Cámara: Mauro Fonseca y Ernesto Pagés

Edición: Silvina Palumbo

Arte gráfico: Gabriel Magnone y Mariana Faraone

Idea y realización: Juan Cruz Cabral Lodoli, Victoria García e Ignacio Zaccagnino

Agradecimiento especial al equipo de NET Digital que colaboró en la realización de este especial.