Dos angelitas trataron de mentirosa a Miriam Lanzoni y ella les contestó

Yanina Latorre y Mariana Brey tiraron una macabra teoría sobre la separación de Miriam Lanzoni. En la vuelta de sus vacaciones, las "angelitas" aseguraron que la actriz mentía para generar prensa.

"Yo no le creí nada desde el principio. Después escuché a la amante decir que no existe ningún video (de ella teniendo sexo con Halbinger). Pero mucho antes de escucharla, entendí que era prensa porque viste que Miriam lamentablemente utiliza muchas cosas para hacer prensa. Me pareció fuerte, pero bueno hay gente que se vende por cualquier cosa”, dijo Mariana.

“Lanzoni hace de todo para hacer prensa. ¿Hace cuántos años que está diciendo que va a adoptar y nunca adopta a nadie?”, agregó Yanina.

Tras esta fuerte teoría, Lanzoni usó las redes sociales para responderle a sus detractoras. “No voy a responder a elucubraciones que solo caben en mentes sucias, dañinas. Yo tengo mi alma en paz. Mi corazón está roto porque mi familia se destruyó. Y sí, claro que hay gente capaz de hacer cualquier cosa por prensa, entiendo que están hablando de ellos mismos. 2+2”, dijo Miriam en las redes. “Lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan”, disparó.

No voy a responder a elucubraciones que solo caben en mentes sucias, dañinas. Yo tengo mi alma en paz. Mi corazòn está roto porque mi familia se destruyò. Y si, claro que hay gente capaz de hacer cualquier cosa por prensa, entiendo que están hablándo de ellos mismos. 2+2 — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) January 20, 2020