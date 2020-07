Esmeralda Mitre habló sobre sus hermanos: "Rogué su amor hasta que los fumigué"

En el marco de la promoción de "Cantando por un Sueño", certamen que comienza este lunes por eltrece, Angel de Brito quien será el conductor invitó al piso de su programa "Los Angeles a la Mañana" a Esmeralda Mitre para escuchar cantar, hablar del desafío que significa para ella exponerse al jurado y repasar los últimos tiempos de su vida, que se vieron golpeados por la muerte de su padre, Bartolomé Mitre.

Luego de charlar sobre música a Esmeralda le pusieron en pantalla imágenes de ella con su padre y la participante no pudo ocultar su emoción y habló de su vínculo con él y cómo realizó el duelo por su partida. La primera imagen fue una de cuando ella se casó y "Esme" recordó: "Vos no sos la protagonista del casamiento soy yo -me decía mientras íbamos al altar-. Así era mi papá un ego enorme, me causó gracia, estamos los dos tironeando", relató y Angel interrumpió ¿pudiste hacer el duelo?: "Si creo que si la cuarentena ayudó mucho porque hice el duelo con tuti (safé de las lagrimas) tuve días muy oscuros, noches 6 o 7 sin poder dormir", relató y siguió...

"Me pude despedir de mi papá una semana antes de que fallezca, volví de Las Grutas y empezó el Coronavirus y lo llamé por teléfono y me dijo te amo como cinco veces y yo dije... Que raro.... Sentí el año pasado que se iba a ir. Que se la veía venir. El siempre me defendía de todos", aseguró y allí se refirió al destrato que sufrió por parte de sus hermanos mayores.

"Me defendía de mis hermanos, y entonces ellos no se metían conmigo. Ahora se animan pero bueno… Mis hermanos me llevan 10, 12, 13 años, para ellos no fue un lindo regalo que llegue yo, de hecho uno de mis hermanos se encerró una semana en un cuarto y dijo 'ya tienen lo que querían una hija rubia con ojos celestes', así empezó la cosa y no mejoró. Siempre pedí amor, siempre rogué, los veía a todos más grande y ellos me mandaban a pedirle plata a papa y yo se las daba a ellos para casi comprarlos. Un día me hinché y los fumigué y dije si no me quieren ya fue", cerró fuerte.